Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayınlandı! 6 Aralık 2021 Pazartesi Astroloji ile Günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Aralık 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Aralık 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: İkili ilişkilerinde düzelmelerin olacağı bir haftanın ilk gününe adım atıyorsun. Kendi işini kurmak isteyen bir Koç burcuysan, piyasayı bir süre daha izlemek isteyeceksin.
Boğa: Analizci ve gözlemci tavrın birçok konuda işlerini kolaylaştırıyor. Özellikle bugün karşılaşacağın konularda gözlem yeteneğine başvurman ile birlikte zamandan tasarruf edeceksin.
İkizler: Kariyer odaklı hareket ederken, ciddi gelişmelerin haberini alabilirsin. Çevrendeki kişilere ufak sürprizler yaparak onların hayatına dokunmayı başaracaksın.
Yengeç: Maddi konular haftanın ilk gününden gündeminde olacak. İki gün önce toprak burcunda gerçekleşen tutulmanın etkileri devam ediyor. Evrak, tapu düzenleme gibi işler gün içerisinde karşına gelebilir.
Aslan: Yeteneklerin ve iş kabiliyetlerin artıyor. Kendini ailevi konulardan uzakta konumlandırmak istesen de işler sensiz çözülmüyor.
Başak: Kariyer hayatın için yeni kararlar alacağın bu günde, planların kısa vadeli değil, uzun vadeli olacak. Güneş tutulmasının etkileri devam ediyor. Kronik rahatsızlığı olan bir Başak burcuysan, doktor randevuların sıklaşabilir.
Terazi: Dün gece geç saatlerde uyumuş olmanın etkisini hissedeceğin bir sabaha merhaba diyorsun. Çocukları olan bir Terazi burcuysan, onlarla daha çok vakit geçirmek için kendi planlarını aksatabilirsin.
Akrep: Çevrenle olan iletişiminde dikkatli davranıyorsun. Tutulmanın etkileri henüz geçmiş değil. Akşam saatlerini yalnız başına geçirmek isteyebilir ve kabuğuna çekilebilirsin.
Yay: Kendinle ilgili konularda net tavırlar içerisinde olacaksın. Keskin ve net tavırlarınla çizgilerini etrafındakilere belli edeceksin. Fiziksel görünüşüne olması gerektiğinden fazla odaklanabilirsin.
Oğlak: Her ne kadar mücadeleci olsan da haftanın ilk günündeki tempo seni yorabilir. Tutulmanın etkileri devam ediyor. Kardeşi olan bir Oğlak burcuysan, kardeşine maddi konularda destekte bulunabilirsin.
Kova: Fırsatları kaçırmaman gerektiğini biliyor ve ona göre hareket ediyorsun. İmajında yapmak istediğin değişim konusunda oldukça cesur davranabilirsin.
Balık: Hayatında umutsuzluğa yer yok. İki gün önce gerçekleşen tutulma, sana çalışmalarının karşılığının olacağını hatırlatacak. Geçmiş ile şimdinin kıyasına düşebilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Güneş Tutulması bu haftanın gündemini de etkileyecek. Pazartesi gününden itibaren artış gösterecek tempo seni yorabilir. İkili ilişkilere dikkat.
Boğa Burçları: Güven konusu bu hafta gündemin. Çevrendeki kişilere olan itimadını sorgulasan da kesin hükümlerden uzak duracaksın. Beklediğin ödemeler varsa bu hafta gerçekleşebilir.
İkizler Burçları: Geçen hafta gerçekleşen tutulma, hızlı karar alman gereken konuları karşına getirecek. İş değişikliği, taşınma gibi konular gündemine gelebilir. Geçen haftanın aksine bu hafta sosyal bir görüntün olabilir.
Yengeç Burçları: Maddi konular gündeminde. Çünkü tutulmanın etkisi devam ediyor. Son dakikaya bıraktığın faturalar, programının akışını değiştirebilir. Eğer yalnızsan, beklemediğin bir kişiden gelen ilgi seni şaşırtabilir.
Aslan Burçları: Kendini garantide hissetmeden hareket etmiyorsun. Geçen hafta gerçekleşen tutulma kesin adımlar atmanı sağlayacak. Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler gündeminde olabilir.
Başak Burçları: Değişken burçta geçen hafta gerçekleşen tutulma, temponun hafifleyeceği sinyalini verecek. Dinlenmek için daha fazla vakit bulacaksın. Haksızlıkları sineye çekecek ve çevrenle iletişimini kuvvetlendireceksin.
Terazi Burçları: Kişisel hayatın ile ilgili planlarını gözden geçireceksin. Kardeşinin hayatı ile ilgili konular karşına gelebilir. Ona tavsiyelerde bulunacaksın. Düşündüğün alım satım konuları gündeme gelebilir.
Akrep Burçları: Kişisel deneyimleri geliştirmek adına atacağın adımlar olabilir. Kişisel gelişim kuşları ve sertifika programları için araştırmaların artacak. Maddi açıdan gelirlerini artırmak adına arayışların artış gösterebilir.
Yay Burçları: Yapacağın işlerde ön plana çıkmayı başarıyorsun. Tutulmanın etkileri devam ederken, önemli kararlar gündemine gelecek. Ailevi konular gündemine gelirken, sorumlulukların artış gösterebilir.
Oğlak Burçları: Üzerindeki negatiflik kalkıyor. Geçen haftaya göre daha sakin bir gökyüzüne merhaba derken alacağın kararlar ile geleceğini şekillendireceksin. Yarım bıraktığın her ne konu varsa, bu hafta onlara odaklanacaksın.
Kova Burçları: Hafta senin için sakin başlayacak olsa da kendini yüksek tempoya hazırlamalısın. Haber beklediğin herhangi bir konu varsa beklemediğin bir anda gelecek haber seni hareketlendirecek. Her koşula hazır olmalısın.
Balık Burçları: Geçen hafta değişken burçta gerçekleşen tutulmanın etkileri devam ediyor. Adalet duygusunu daha yoğun hissedeceğin bu hafta da Çarşamba senin günün olacak. Duygusal konularda unuttum dediğin ne varsa yeniden hatırlamaya hazır mısın?