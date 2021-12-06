Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayınlandı! 6 Aralık 2021 Pazartesi Astroloji ile Günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Aralık 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Aralık 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 6 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Koç: İkili ilişkilerinde düzelmelerin olacağı bir haftanın ilk gününe adım atıyorsun. Kendi işini kurmak isteyen bir Koç burcuysan, piyasayı bir süre daha izlemek isteyeceksin.

Boğa: Analizci ve gözlemci tavrın birçok konuda işlerini kolaylaştırıyor. Özellikle bugün karşılaşacağın konularda gözlem yeteneğine başvurman ile birlikte zamandan tasarruf edeceksin.

İkizler: Kariyer odaklı hareket ederken, ciddi gelişmelerin haberini alabilirsin. Çevrendeki kişilere ufak sürprizler yaparak onların hayatına dokunmayı başaracaksın.

Yengeç: Maddi konular haftanın ilk gününden gündeminde olacak. İki gün önce toprak burcunda gerçekleşen tutulmanın etkileri devam ediyor. Evrak, tapu düzenleme gibi işler gün içerisinde karşına gelebilir.