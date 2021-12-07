Atv’ye 5 ödül

Altın Kelebek Ödülleri'nde Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı. Müge Anlı ile Tatlı Sert; Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı seçilirken, Anlı aynı zamanda Yılın En İyi Kadın Sunucusu ödülünü aldı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kardeşlerim'in çocuk oyuncusu Aylin Akpınar ise Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Geçen sezon atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah'ın oyuncularından Günay Karacaoğlu; En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu, Cengiz Bozkurt ise En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu seçildi.