’Destan’a damga vuran sahne! Batuga, Akkız’ı madende çalışmaktan kurtarmak için kendini ortaya attı!

MADENDE ÇALIŞMASINA KARAR VERDİ

Akkız'ın dik başlılığı ise başına dert oldu. Çalayır'ın dişlerine bakmasına izin vermeyen Akkız, "At mıyım ben de dişlerime bakılacak" diye isyan etti.

Akkız'ın asi tavrından hiç hoşlanmayan Ulu Ece, "Ben Rus Kinezi'nin kızı Prenses Vera, sizin gibi esirdim! Dişlerine bakılarak bu saraya hizmetli seçildim" diyerek Akkız'ı azarladı ve madende çalışmasına karar verdi.