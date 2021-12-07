’Destan’da heyecan yine dorukta! Batuga zindandaki Akkız’a ulaşmanın yolunu buldu!

"ONLARI KORUMAM LAZIM"

Zindanda Gök Hanlığı'nın kızları ile birlikte esir tutulan Akkız kurulan oyunu anlamaya çalışırken, esirlerin başı farelerle dertteydi. Akkız farelerden kurtulmaya çalışırken duvarda bir boşluk buldu ve duvarın arkasında Batuga'nın olduğunu fark etti. Batuga, Akkız'a kızlar uyuduğunda buraya gelmesini tembihledi.

Gece çöktüğünde Akkız ve Batuga yeniden buluştu. Akkız, Çolpan Hatun'un fidye ödeyip esirleri kurtaracağını ve zindandaki son gecesi olduğunu söyleyerek Batuga'ya "Senin de son gecen olsaydı. Bizimle gel. Ananın yurduna. Tegini olduğun Dağ'a gel" dedi. Batuga bu teklif karşısında heyecanlansa da "Gelemem. Babam ölünce bu taş duvarlar kandaşlarımın üstüne yıkılacak. Taht savaşı çıkınca onları korumam lazım" cevabını vermek zorunda kaldı.