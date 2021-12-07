‘Her zaman memleketime yatırım yapacağım’

Fransa
'da doğup büyüyen, beş yıl önce ise Türkiye
'ye dönen Özlem Posbaşoğlu, önceki gün Gaziantep
'te yedinci şubesini açtı. Fransa'da yıllar önce açtığı Imperial markasını Nişantaşı
'na taşıyan Posbaşoğlu, "Ben her zaman ülkemde yaşamayı ve burada yatırımlar yapmayı tercih ettim, o yüzden Türkiye'ye döndüm" diyor. Bağdat Caddesi, Ankara
, İzmir
, Bursa
, Antalya'dan sonra yedinci ve en büyük şubesini Gaziantep'te açan Posbaşoğlu'nu Antepli kadınlar ve bir yıldır destek verdiği sanatçı Gülben Ergen de yalnız bırakmadı. Birçok ünlüye de destek veren Özlem Posbaşoğlu, "Birbirimize destek olduğumuz zaman çok daha güzeliz" dedi.