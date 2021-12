Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının sorularını kimler hazırlıyor? Milyoner’in kozmik odası!

"Kaliforniya Körfezi'nde denize giren biri hangisinde olabilir? A) ABD'nin Sacramento şehrinde B) ABD'nin Los Angeles şehrinde C) Meksika'nın Puerto Penasco şehrinde D) Arjantin'in Buenos Aires şehrinde..." Ekran başındaki pek çok kişi gibi yarışmacı da "ABD'nin Los Angeles şehrinde" şeklindeki "B" şıkkını tercih etti. Ama doğru yanıt, "C" yani "Meksika'nın Puerto Penasco şehrinde" olacaktı. Çünkü Kaliforniya Körfezi bu kentin sınırları içindeydi.