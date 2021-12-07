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Giriş Tarihi: 7.12.2021 07:00 Son Güncelleme: 7.12.2021 07:25

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının sorularını kimler hazırlıyor? Milyoner’in kozmik odası!

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının sorularını kimler hazırlıyor? Milyoner’in kozmik odası!

Atv’nin yaşayan efsanesi Kim Milyoner Olmak İster’in başarısında formatın cazibesi, ödüllerin yüksekliği ve sunucularının performansları kadar Soru Bankası’nda çalışan ekibin hayal gücü ve dikkat çekici sorularının da rolü büyük. Özellikle ilk iki sorudaki seçenekler bazen öyle esprili oluyor ki, sunucu Kenan İmirzalıoğlu gülmekten şıkları okumakta güçlük çekiyor. Zorlu aşamalardaki sorular ise tam bir beyin fırtınası. İçinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler yer alıyor. Sizlere Soru Bankası’nda görev alan ekibi tanıtmak isterdim. Ama 1 milyon lira ödüllü yarışmanın sorularını hazırlayanların kimlikleri özenle gizleniyor. Kendileriyle kod adları üzerinden temas sağlanıyor. Soru Bankası ise adeta kozmik oda ciddiyetinde korunuyor. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında Kim Milyoner Olmak İster’i kaleme aldı. İşte o yazı…

Atv'nin yaşayan efsanesi Kim Milyoner Olmak İster?'in bu denli başarılı olmasında formatın cazibesi, ödüllerin yüksekliği ve sunucularının harika performansları kadar Soru Bankası'nda çalışan ekibin muhteşem hayal gücü ve yaratıcılıklarının da rolü büyük.

Özellikle ilk iki sorudaki seçenekler bazen öyle esprili oluyor ki sunucu Kenan İmirzalıoğlu bazen gülmekten şıkları okumakta güçlük çekiyor. Zorlu aşamalardaki sorular ise tam bir beyin fırtınası.

İçinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler barındırıyor. Bu hafta da karşıma iki şahane soru çıktı. Birincisi, adeta Temel fıkrası gibiydi:

"Dünya rekoru 9.58 saniye olan 100 metre koşuda bir yarış düzenlenmişse ve koşucu Temel, yarışı nizami şekilde 9.57 saniyeyle bitirmesine rağmen dünya rekorunu kıramamışsa hangisi gerçekleşmiş olabilir?

A) Temel hakemlere göz kırpmıştır B) Temel altın madalya kazanmıştır C) Temel yarı yolda dinlenmiştir D) Temel ikinci olmuştur." (Doğru yanıt C) Bir diğer soru ise çocukluğundan beri hayatı yurt dışında geçmiş, ABD'yi bir çok kez bir baştan bir başa gezen yarışmacıyı fena halde ters köşeye yatırdı:

"Kaliforniya Körfezi'nde denize giren biri hangisinde olabilir? A) ABD'nin Sacramento şehrinde B) ABD'nin Los Angeles şehrinde C) Meksika'nın Puerto Penasco şehrinde D) Arjantin'in Buenos Aires şehrinde..." Ekran başındaki pek çok kişi gibi yarışmacı da "ABD'nin Los Angeles şehrinde" şeklindeki "B" şıkkını tercih etti. Ama doğru yanıt, "C" yani "Meksika'nın Puerto Penasco şehrinde" olacaktı. Çünkü Kaliforniya Körfezi bu kentin sınırları içindeydi.

Sizlere Soru Bankası'nda görev alarak bu şahane soruları hazırlayan ekibi tanıtmak isterdim. Ama tahmin edeceğiniz gibi 1 milyon lira ödüllü yarışmanın soru hazırlayıcılarının kimliği özenle gizleniyor.

Hatta kendileriyle kod adları üzerinden temas sağlanıyor. Soru Bankası ise adeta Kozmik Oda ciddiyetinde korunuyor.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının sorularını kimler hazırlıyor? Milyoner’in kozmik odası!
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