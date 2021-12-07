Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının sorularını kimler hazırlıyor? Milyoner’in kozmik odası!

Özellikle ilk iki sorudaki seçenekler bazen öyle esprili oluyor ki sunucu Kenan İmirzalıoğlu bazen gülmekten şıkları okumakta güçlük çekiyor. Zorlu aşamalardaki sorular ise tam bir beyin fırtınası.

İçinde hem zeka ürünü şaşırtmacalar hem de ilginç bilgiler barındırıyor. Bu hafta da karşıma iki şahane soru çıktı. Birincisi, adeta Temel fıkrası gibiydi: