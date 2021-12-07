Selçuklu veziri Alemşah Osman Bey’i kontrol altına almaya geliyor! Osman Bey dört koldan kuşatılıyor

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!