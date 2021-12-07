‘Sensiz çekilmezdi bu hayat’

14 yıl birliktelik yaşadığı Hilal Özdemir
'le olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve ardından nişanlandığı Zeynep Tandoğan
'dan da şiddet iddiaları sebebiyle ayrılan oyuncu Hazım Körmükçü
, yeni bir aşka yelken açtı. Körmükçü, tiyatrocu Damla Cercisoğlu
ile birlikte. Birkaç aydır beraberlik yaşayan çift, ilişkilerini göz önüne taşımaya da başladı. Geçtiğimiz hafta bir galaya birlikte katılan ikili, önceki gün de bir ödül töreninde birlikte boy gösterdi. Çiftin aşk dolu paylaşımlarına oyuncu dostlarından da tebrik mesajları yağdı. Cercisoğlu, sosyal medya hesabından "Koşa koşa kaçasım var, bir de sen varsın. Şükürüm; iyi ki'm. Çekilmezdi yoksa bu hayat; orası net, orası kesin' diye paylaşım yaptı.