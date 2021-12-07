Sosyete onları konuşuyor! Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi yeni bir aşka yelken açtı!

Geçen yıl tam da bugün, 12 yıl evli kaldığı Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un oğlu Ali Gürsoy'dan boşanan Melis Çiftçi. Evet, yanlış okumadanız… Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi yeni bir aşka yelken açtı. Ne zaman, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşklarının henüz çok taze olduğunu öğrendim. Birbirleriyle çok iyi anlaşan aşıkların, mutluluktan ayaklarının yere basmadığı konuşuluyor.