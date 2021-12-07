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Giriş Tarihi: 7.12.2021 08:01 Son Güncelleme: 7.12.2021 08:11

Sosyete onları konuşuyor! Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi yeni bir aşka yelken açtı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Sosyete onları konuşuyor! Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi yeni bir aşka yelken açtı!

Oyuncu Bade İşcil’in evlendikten 2.5 yıl sonra olaylı bir şekilde boşandığı Malkoç Süalp, sürpriz bir aşk yaşıyor! Süalp, Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy’un oğlu Ali Gürsoy’dan geçen sene boşanan Melis Çiftçi ile birlikte. Şu sıralar sosyetede herkes mutluluktan ayakları yere basmayan çiçeği burnunda çifti konuşuyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Melis Çiftçi ile Malkoç Süalp’i kaleme aldı. İşte o yazı…

Oyuncu Bade İşcil'in tanıştıktan 1.5 ay sonra evlenip, 2.5 yıl sonra da olaylı bir şekilde boşandığı, oğlu Azur'un babası Malkoç Süalp sürpriz bir aşk yaşıyor! Malkoç Bey'in gönlünün yeni sultanı da çok tanıdık bir isim…

Geçen yıl tam da bugün, 12 yıl evli kaldığı Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un oğlu Ali Gürsoy'dan boşanan Melis Çiftçi. Evet, yanlış okumadanız… Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi yeni bir aşka yelken açtı. Ne zaman, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşklarının henüz çok taze olduğunu öğrendim. Birbirleriyle çok iyi anlaşan aşıkların, mutluluktan ayaklarının yere basmadığı konuşuluyor.

Umarım aşkları hep böyle mutlu mesut devam eder. Bu arada küçük bir bilgi: Malkoç Süalp, Bade İşçil'den boşandıktan sonra, 20 yıl önce aşk yaşadığı, kendisinden 11 yaş büyük Güllü Aybar ile 2.5 yıl flört edip, geçen ekimde dostça ayrılmıştı. Süalp'in yeni sevgilisi Melis Çiftçi ise kendisinden 10 yaş küçük…

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Sosyete onları konuşuyor! Malkoç Süalp ile Melis Çiftçi yeni bir aşka yelken açtı!
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