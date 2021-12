Vefa borcunu düetle ödedi

PROFESYONEL müzik yolculuğuna 2011'de Ferhat Göçer 'in seslendirdiği ' Ayrılsak Ölürüz Biz ' şarkısının sözlerini ve müziğini yazarak başlayan Taner Kaya , kariyerinin ilk albümü ' Dilhun 'u müzikseverlerle buluşturdu. Albümün yapımcılığını da üstlenen Ferhat Göçer, söz ve müziği kendisine ait 'Yaklaşmayın' şarkısında Kaya ile düet yaparak on yıl sonra Kaya'ya olan vefa borcunu ödedi. Kaya ise "Hayalini kurduğum o anın içindeyim. Kendimi bildim bileli, gözlerimi her kapattığımda olmak istediğim, düşlerimin karşılığı olan yerdeyim. Kırk yıldır kurduğum düşlerin başlangıcı bu albüm" dedi.