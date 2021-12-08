‘Evlilikte maddi çıkar olmamalı’

İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci
ile önceki akşam Nişantaşı
'ndaydı. Kuaför çıkışı gazetecilere poz veren Sert, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz
'in "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor" şeklindeki açıklamasına katılmadığını söyledi. Kimsenin boşanmak için evlenmediğini belirten Sert, "Bu açıklama ve bakış açısı çok yanlış. İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Maddi bir beklenti, çıkar olmaması gerek evlilikte" diye konuştu.
Sert, "Siz evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna ise "Bizde her şey açık, önemli olan aşk" diye cevap verdi. Sevgilisi de "Evet, önemli olan aşk, gerisi hikaye" diyerek Sert'e destek oldu.