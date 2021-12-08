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Giriş Tarihi: 8.12.2021

‘Evlilikte maddi çıkar olmamalı’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Evlilikte maddi çıkar olmamalı’

İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. İlişkiler hakkında konuşan Sert, “İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Evlilikte maddi bir beklenti de çıkar da olmaması gerekir. Evlilik sözleşmesine de karşıyım. Önemli olan aşk” dedi

İvana Sert, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Kuaför çıkışı gazetecilere poz veren Sert, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in "Kadınlar erkeklerden para koparmak için boşanıyor" şeklindeki açıklamasına katılmadığını söyledi. Kimsenin boşanmak için evlenmediğini belirten Sert, "Bu açıklama ve bakış açısı çok yanlış. İnsanlar mutlu olmak için evleniyor, boşanmak için değil. Maddi bir beklenti, çıkar olmaması gerek evlilikte" diye konuştu.
Sert, "Siz evlendiğinizde evlilik sözleşmesi yapar mısınız?" sorusuna ise "Bizde her şey açık, önemli olan aşk" diye cevap verdi. Sevgilisi de "Evet, önemli olan aşk, gerisi hikaye" diyerek Sert'e destek oldu.
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‘Evlilikte maddi çıkar olmamalı’
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