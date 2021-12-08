Ferit, Ayşe’yi ikna edemedi!

ATV
'NİN ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası
, pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle sosyal medyada da adından söz ettiren diziye, #SeniÖzledim etiketiyle takipçileri tarafından yorum yağdı. Yapımını Süreç Film
'in üstlendiği, senaryosunu Ali Erol
ve Türküler Özgül Akad'ın kaleme aldığı dizinin 23'üncü bölümünde olaylar şöyle gelişti: Ferit ve Ayşe ilk defa Hande'nin davasında karşı karşıya geldi. Ayşe'yi Antakya'ya Mirza
'nın getirdiğini gören Ferit, öfkelenerek Ayşe'nin canını acıtacak bir konuşma yaptı. Ferit, Şahin'in düzenlediği sünnet düğününe Tanem
'le katılınca Ayşe ikiliyi yanlış anladı. Ayşe'nin duygularından emin olan Ferit, bu ayrılığa son vermek istese de Ayşe'yi ikna edemedi...