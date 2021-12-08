Fulya Kalkavan eski eşi Metin Şentürk’ü şikayet etti

Mahkemenin Metin Şentürk hakkında adil yargılamayı etkilemek suçundan şikayetçi olmasını isteyen Fulya Kalkavan avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine dilekçe verdi. Dilekçesinde sanatçının görme engelli olmasını kullandığını ileri sürdü. Dilekçede, Metin Şentürk'ün mahkemenin yeniden yargılama için karar vermesi için yargı organlarını nesnel ve hukuki incelemeden vaz geçirerek kamuoyu ve medya baskısı sonucunda karar verilmesini sağladığının iddia edildi.



ENGELİNİ KULLANIYOR İDDİASI



Metin Şentürk'ün görme engelli olmasını da kullandığının yer aldığı başvuruda, "Amaç gayrı meşru biçimde lehine sempati yaratmaktır" dendi. Şentürk'ün basına verdiği demeçlerle kamuoyu desteğini alarak lehine karar verilmesini sağlamak olduğunu belirten Fulya Kalkavan dilekçesinde, "Evlenirken, işini ifa ederek mal varlığını kazanırken görme engelli değilmiş de sanki sadece boşanmanın ve evliliğin yükümlülüklerine gelince görme engelli oluvermiş gibi tavır söz konusudur" dedi.



ADİL YARGILAMAYI ETKİLİYOR



Metin Şentürk'ün görme engelli olmasının ne bu davaya ne de kaybettiği boşanma davasına ve taraflar arsındaki ilişkiye ne de medeni kanunun uygulamasına etkisi olmadığının vurgulandığı dilekçede mahkemenin Metin Şentürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması istendi.