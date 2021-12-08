Kuruluş Osman’da Osman Bey, Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan Mari’yi teslim etmem!

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 74'üncü bölümü yeni karakterleri, bir an bile düşmeyen temposu ve gerilim yüklü hikayesi ile nefesleri kesti. 'Kuruluş Osman'da Turgut Bey ve Mari'nin Malhun Hatun tarafından kurtarılıp Kayı Obası'na getirilmesi tekfurları çılgına çevirdi.

MARİ'Yİ ALACAĞINI SÖYLEYEREK DURDURDU!

Tekfur Nikola emrindeki tüm askerlerle Kayı Obası'na baskın yapmak isterken, Tekfur Kosses, Osman Bey'e bizzat gidip Mari'yi alacağı söyleyerek onu durdurdu.

OSMAN BEY TEKFUR KOSSES'İ KABUL ETTİ

Boran Alp'in esir edilmesinin ardından tüm dikkatini İnegöl Kalesi'ne çeviren Osman Bey, Tekfur Kosses'i otağında kabul etti.

Mari'nin derhal kendisine teslim edilmesini isteyen Tekfur Kosses, "Seni yakacak ateş benim değil! Mari'yi alacak el benim değil! İmparator'un olacaktır! Bizzat Konstantinopolis'e gidip, İmparatorun ordusuyla döneceğim Osman Bey!" diyerek haddini aştı.

Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan Mari’yi teslim etmem! | Video