Minik Karan mikrofonları sevdi

BURAK Özçivit
, eşi Fahriye Evcen
ve oğulları Karan ile yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mikrofonu eline alan Karan, "Kolay gelsin, mikrofon" deyince eğlenceli anlar yaşandı. Burak Özçivit gazetecileri, "Alır valla, vermez bir daha" diye uyardıktan sonra oğluna "Babacığım sen soru sor abilere, 'Nasılsın?' de" dedi, Karan da "Nasılsınız? Ben de iyiyim" diye kendi sorusuna kendi cevap verdi. Muhabirler ise "Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?" diye sorunca minik Karan, "Bunu daha çok seviyorum" diyerek mikrofonları göstererek herkesi güldürdü.