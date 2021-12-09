‘Beni hem rencide hem tehdit etti’

MAKYAJ sanatçısı Müberya Sağlam
, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada Deniz Akkaya
hakkında hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Akkaya ise yapılan paylaşımın kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğünü öne sürerek savcılığa başvurmuş fakat savcılık paylaşımda bahsi geçen ifadelerin basit kötülemeden ibaret olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti. Akkaya avukatı aracılığıyla tekrar İstanbul Başsavcılığı
'na başvurarak karara itiraz etti. Akkaya'nın avukatı önceki şikayetlerinde Sağlam hakkında etkin bir soruşturma yapılmadığını vurgulayarak savcılıktan takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturmanın başlatılması talebinde bulundu.
'SÖZLERİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİL'
AKKAYA'NIN avukatının savcılığa sunduğu itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Müvekkilim hakkında yapılan paylaşım, takipsizlik kararında bahsedildiğinin aksine açıkça hakaret ve iftira içerir. Müberya Sağlam'ın sözleri düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değildir. Müvekkilimi aşağılamaya ve rencide etmeye yöneliktir. Sağlam, müvekkilime sosyal medyadan '79'luyum. Hatırladım neler yaptığını. Umarım sen de hatırlarsın koca ülke seni nasıl hatırlıyor. Kızınızı öpüyorum' şeklinde mesaj atarak açıkça kızıyla tehdit etmiştir. Müvekkilimi 12 yaşındaki kız çocuğu üzerinden tehdit eden bu şahsın nasıl çirkin bir zihniyete sahip olduğu açıktır. Söylediği saygısızca ve hukuka aykırı sözler, tehditler, hakaretler, iftiralar nedeniyle şüpheli hakkında acilen dava açılmalıdır ve cezalandırılmalıdır."