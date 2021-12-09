‘Kuruluş Osman’ muhteşem bölümüyle nefes kesti

Kuruluş Osman 74'üncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %10,97 izlenme oranı ve 25,86 izlenme payı, AB'de %8,34 izlenme oranı ve 21,11 izlenme payı 20+ABC1'de %10,95 izlenme oranı ve %24,55 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

Kuruluş Osman 75. bölüm fragmanı⁣... “Burada Bey de benim! Devlet de benim!” | Video