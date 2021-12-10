Çağdaş sanat buluşması

CEMİYET hayatının ünlü isimleri, ikincisi gerçekleşen 'Artspective' adlı etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar arasında Arzu Sabancı
, Berrin Zorlu
, Yonca Ebuzziya
, Berna Çebi
, Fatoş Mildon
, Bestte Yurttaş, Ferah Diba Yağan, Arzu Savgı, Figen Bahçıvan, Banu Maga, Elvan Tuğsuz Güven ve Ayşe Kaynarcalı da vardı. Prof. Dr. Marcus Graf'ın anlatımıyla 'Türkiye'de Çağdaş Sanat' konulu buluşmada, misafirler Türkiye'deki çağdaş sanatçıların farklı teknikleri, bakış açıları ve yaklaşımları hakkında bilgiler edindi.