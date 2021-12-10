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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Dilşad Norveç’te dizide oynayacak

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Dilşad Norveç’te dizide oynayacak
Oyuncu Dilşad Şimşek, doğup büyüdüğü Norveç'e geri döndü. İskandinav sektörünün önemli yönetmenlerinden biri olan Per Olav Sorensen'in sahibi olduğu The Global Ensemble ajansına bağlı olan Şimşek, uluslararası bir projede yer almak için Norveç'e taşındı. Yaklaşık 10 gün önce gittiği Oslo'ya yerleşen ve uzun bir süre orada görüşmelere devam edecek olan Şimşek, "Güzel bir projede yer alacağım. Eğer olursa uzun bir süre burada kalacağım. Ancak, Türkiye'den de teklif gelirse dönebilirim. Sonuçta Türkiye ile Norveç arası 3 saat. Ama burada çok huzurluyum. Daha önce de yaşadığım bir yer. Korna sesi yok, insanlar birbirlerine gülümsüyor" dedi.
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Dilşad Norveç’te dizide oynayacak
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