Esra Çavuşoğlu madde bağımlısı 500 genci kurtardı

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi iş insanı Ömer Çavuşoğlu'nun büyük kızı Esra Çavuşoğlu, yıllar önce alkol bağımlısı olmuş, kurtulmak için de Amerika'ya gitmişti. Bağımlılığından kurtulan Esra Hanım, kendisi gibi bağımlıları kurtarmak için de Miami Üniversitesi'nde klinik psikoloji doktorası yapmış ve psikolog ve bağımlılık danışmanı olmuştu. Kendi deyimiyle 16 yıldır ayık olan Esra Hanım, meğer mesleğini gönüllü olarak yapıyormuş!

Bir firmada yönetici olan Esra Hanım, holdingin katkılarıyla Gaziantep'te Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi'ni kurmuş. Yetinmeyip John Hopkins, Yale, Georgia gibi üniversitelerdeki profesörlerle işbirliği yapıp, madde bağımlısı gençleri kurtarmak için bir tedavi modeli tasarlamış. Çok başarılı olduğu kanıtlanan bu yöntemle, şimdiye kadar 500'ün üzerinde genci bağımlılığından kurtarmayı başarmış.

Şimdi de tamamen ücretsiz hizmet veren Gaziantep'teki bu merkezin, İstanbul'da bir şubesini açmaya hazırlandığını öğrendim. Psikoterapist Dr. Esra Çavuşoğlu'na kocaman bir alkış…