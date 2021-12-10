İlker Kaleli’den sevgilisi Sıla’ya romantik mesaj! Övgüler yağdırdı…

Ünlü oyuncu İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın yeni şarkısı için stüdyoya girdi. Şarkı için düzenleme yapan ve gitar da çalan Kaleli, Sıla ile çekilen fotoğraflarını romantik bir mesajla paylaştı. İlker Kaleli paylaşımında, "Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla. Alkışların en büyüğü sana sevgilim" notunu yazdı.