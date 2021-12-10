Kayseri lezzetleri ile Slovenya mutfağı buluştu

Cumhuriyet döneminden beri, Kayseri'de tarım ve sanayinin gelişmesine üç nesildir katkıları olan Molu ailesinin temsilcisi Oluş Molu, ailesinin mirasını 2 bin 500 dönümlük arazisinde yaşatmaya devam ediyor. Kayseri'de organik tarım mucizesini 2009 yılında başlatıp bu alanda öncülük eden Oluş Molu, Vinolus ile Slovenya lezzetlerini bir araya getiren özel bir yemeğe ev sahipliği yaptı.
Çok eski tarihe sahip olan Molu çiftliğindeki bağ evinde 30 kişilik kapalı bir grup ile gerçekleştirilen yemeğe Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo
, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic
, Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratovic
ve İrlanda
Büyükelçisi Sonya Mc Guinness'in yanı sıra Gasper Puhan ve Azra- Nevzat Seyok çifti de katıldı.
Michelin Yıldızlı Sloven Şef Jorg Zupan'ın hazırladığı tadım menüsü, aynı zamanda yükselen gastronomi oluşumu JRE'nin de ilk Türkiye organizasyonu oldu.