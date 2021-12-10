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Giriş Tarihi: 10.12.2021 07:15 Son Güncelleme: 10.12.2021 07:23

Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında yaşanan ifşa davası…

Tuba KALÇIK Tuba KALÇIK
Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında yaşanan ifşa davası…

Kerem Tunçeri’nin mesajlarını sosyal medyadan ifşa eden Elif Şen hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu, ifşacılar için caydırıcı olmalı. Yazışmaları ünlü olmak için yayınlayan kişiler ders almalı. Özel hayatı ihlal etmenin, kişileri itibarsızlaştırmanın bir bedeli olmalı. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Kerem Tunçeri’yi kaleme aldı. İşte o yazı…

Biliyorsunuz bir süredir, sosyal medyadan birçok ünlü erkeğin mesajları ifşa ediliyor. Öyle bir hale geldi ki ünlü erkekler artık neredeyse haftada bir, yeni bir ifşa ile medyanın gündemine düşüyorlar. Popüler olmak için ahlakmış, etikmiş hiçe sayarak ne var ne yoksa ortaya döküyorlar. Karşı tarafı itibarsızlaştırmak ve reklam yapmak isteyen kadınların en çok başvurduğu yöntem bu oldu son zamanlarda.

8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bundan en çok muzdarip olan isimlerin başında ise eski basketbolcu Kerem Tunçeri geliyor. Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın manşetinden verilen, Atakan Irmak imzalı haberden öğrendik ki Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şen'in 'Alkollüydüm, özür dilerim' açıklaması Tunçeri'nin davadan vazgeçmesine yetmedi. Bu dava birçok 'ifşacı' için caydırıcı bir dava olacak gibi görünüyor.

Sosyal medyadan DM'deki yazışmaları ünlü olmak ya da konuşulmak için yayınlayan kadınlara ders olmasını umut ediyorum. Özel hayatı ihlal etmenin yanı sıra karşı tarafı toplum içinde itibarsızlaştırmanın bir bedeli olmalı, yoksa bu ifşaların önüne geçmek mümkün olmaz...

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Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında yaşanan ifşa davası…
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