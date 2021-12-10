Kerem Tunçeri ve Elif Şen arasında yaşanan ifşa davası…

Biliyorsunuz bir süredir, sosyal medyadan birçok ünlü erkeğin mesajları ifşa ediliyor. Öyle bir hale geldi ki ünlü erkekler artık neredeyse haftada bir, yeni bir ifşa ile medyanın gündemine düşüyorlar. Popüler olmak için ahlakmış, etikmiş hiçe sayarak ne var ne yoksa ortaya döküyorlar. Karşı tarafı itibarsızlaştırmak ve reklam yapmak isteyen kadınların en çok başvurduğu yöntem bu oldu son zamanlarda.
8 YIL HAPSİ İSTENDİ
Bundan en çok muzdarip olan isimlerin başında ise eski basketbolcu Kerem Tunçeri geliyor. Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın manşetinden verilen, Atakan Irmak imzalı haberden öğrendik ki Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.
Şen'in 'Alkollüydüm, özür dilerim' açıklaması Tunçeri'nin davadan vazgeçmesine yetmedi. Bu dava birçok 'ifşacı' için caydırıcı bir dava olacak gibi görünüyor.