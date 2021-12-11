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Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:32 Son Güncelleme: 11.12.2021 16:36

Akkız esaretin ağırlığını yaşarken, Batuga babası Alpagu Han’la yüzleşebilecek mi?

Akkız esaretin ağırlığını yaşarken, Batuga babası Alpagu Han’la yüzleşebilecek mi?

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle büyük ilgi gören ‘Destan’, atv’de salı akşamı 20.00’de yayınlanacak dördüncü bölümüyle de nefes kesecek. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman, heyecan yüklü sahneleri ile beklentiyi iyice yükseltti.

Destan'ın dördüncü bölümünde, Batuga'nın kritik hamlesi ile Gök Saray'da kalmasına karar verilen Akkız esaretin ağırlığını iyiden iyiye hissederken, saraydaki tek destekçisi Batuga'dan başkası değildir.

Destan 4. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı! ''Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu baba…''

Batuga, bir yandan Akkız'ı saraydan kaçırmak için çalışırken, diğer yandan tahta dönen babası Alpagu Han'la yüzleşmeye hazırlanmaktadır.

'Destan' 14 Aralık Salı 20.00'de yeni bölümüyle atv'de seyirciyle buluşacak.

Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti...

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Akkız esaretin ağırlığını yaşarken, Batuga babası Alpagu Han’la yüzleşebilecek mi?
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