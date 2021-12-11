Akkız esaretin ağırlığını yaşarken, Batuga babası Alpagu Han’la yüzleşebilecek mi?

Destan'ın dördüncü bölümünde, Batuga'nın kritik hamlesi ile Gök Saray'da kalmasına karar verilen Akkız esaretin ağırlığını iyiden iyiye hissederken, saraydaki tek destekçisi Batuga'dan başkası değildir.
Destan 4. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı! ''Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu baba…''
Batuga, bir yandan Akkız'ı saraydan kaçırmak için çalışırken, diğer yandan tahta dönen babası Alpagu Han'la yüzleşmeye hazırlanmaktadır.
'Destan' 14 Aralık Salı 20.00'de yeni bölümüyle atv'de seyirciyle buluşacak.
Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti...