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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Hayata yenilik katanlar ödüllendiriliyor

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Hayata yenilik katanlar ödüllendiriliyor
16 Aralık'ta zamansızlık, yenilikçilik, ilham, sınırsızlık ve eşitlik temaları altında düzenlenecek olan GQ Türkiye Men Of The Year 2021 heyecanı başladı. GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimler ödüllendirilecek. Hem dünyada hem de bireysel yaşantılarımızda köklü değişikliklere yol açan iki senenin sonucunda yepyeni 'Biz'e dönüş kutlanacak.



Her sene Yılın Girişimcisi, Yılın Sanatçısı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Sporcusu, Yılın Hype'ı, Yılın Yükselen TV Yıldızı, Yılın Komedyeni, Yılın Ekran Yıldızı, Yılın Oyuncusu ve Yılın Kadını'nın belirlendiği ödüller, bu sene ilk kez sadece Fadik Sevin Atasoy'un sunuculuğunu üstlendiği törende açıklanacak.
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Hayata yenilik katanlar ödüllendiriliyor
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