Sipahi Ailesi’nin yeni üyesi Ninja!

Köşemin bu haftaki konukları genç çift; Kenan Sipahi ile İlda Abazi ... Başarılarıyla adından söz ettiren ünlü basketbolcu Sipahi'nin yolu geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk güzeli Almeda Abazi 'nin kardeşi İlda Abazi ile kesişmişti. Uzun süren bir flört dönemi geçiren ikili, 2018 Eylül ayında ilişkilerini resmiyete dökmek istemiş ve nişanlanmıştı. İlişkilerini her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçen temmuzda da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle dünya evine girdi.Sipahi ile Abazi'nin evlendikten sonra hayatları bir anda değişti. Fenerbahçe Basketbol takımında forma giyen Sipahi, İspanya Liga Endesa ekiplerinden Zaragoza'ya transfer oldu. Çift, bu süreçte minik bir köpek de sahiplendi. Ninja adını verdikleri köpekleri tam anlamıyla ailenin yeni üyesi oldu. İkili, köpekleriyle birlikte kendilerine çok güzel bir yuva kurdu. İlda Abazi, Ninja'yı o kadar çok seviyor ki bir an olsun yanından ayırmıyor. Geçtiğimiz aylarda eşinin antrenmanına giden Abazi, en ön sıraya Ninja'yı oturttu. Minik köpek antrenman boyunca kimi zaman heyecanını gösterdi, kimi zaman da havlayarak basketbolculara destek verdi. Çift, tatile giderken de Ninja'yı asla evde bırakmıyor, her zaman yanlarında gezdiriyor.İlda Hanım, minik köpeğinin her anını da fotoğraflamayı ihmal etmiyor. Geçtiğimiz aylarda uçakla seyahat eden Ninja'nın bu anları yine Abazi tarafından görüntülendi. Hatta çift, Ninja'nın keyifli hallerini "Hayatını güzel yaşıyor" diye yorumluyor.Abazi'nin İspanya'daki günlerinde de en iyi arkadaşı Ninja oldu. Ünlü güzel, eşinin çalışma saatlerinde Ninja ile vakit geçiriyor. Minik köpeğiyle Barselona sokaklarında geziyor, kafelere gitmek istediğinde yine minik dostunu yanında götürüyor. Hatta alışveriş turuna bile Ninja ile çıkıyor. İlda Hanım, "Köpeğimle birlikte takılmayı çok seviyoruz. Her an yanımda, birbirimizden hiç ayrılmıyoruz" diyerek ailenin yeni üyesine sevgisini bu şekilde dile getiriyor.Çift, bu mutlu ailenin bir de yağlı boya tablosunu yaptırmak istedi. Bir ressamdan kendilerini resmetmesini isteyen aile, Ninja'yı da unutmadı. Hatta karı-koca, tabloda Ninja'ya kral olarak yer verilmesini istedi. Bu sevimli tablo, çiftin yakın çevresinden de çok beğeni aldı.