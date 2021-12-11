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Giriş Tarihi: 11.12.2021

‘SMA’lı Nazlıcan’ın hesabı ve kumbarası çalındı’

‘SMA’lı Nazlıcan’ın hesabı ve kumbarası çalındı’
Özgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile SMA hastası 4 buçuk yaşındaki N.'ın yaşadığı dramı anlatarak tedavisi için çağrıda bulundu. Iğdır'da yaşayan SMA Tip 1 hastası N. için kolları sıvayan Özgün, şunları söyledi: "Tedavisi mümkün olan bu hastalık için 2 milyon dolara ihtiyaç var. Toplanan bağış yüzde 3 civarında. Beş cihazla hayata tutunmaya çalışan N.'ın 13,5 kilo olmadan tedavi olması gerekiyor. Valilik onaylı kampanya zor şartlarda sürdürülmeye çalışılırken vicdansızın biri küçük kızın sosyal medya hesabını çalmış. Ayrıca bir ay önce Iğdır'da N. için toplanan bir bağış kumbarası hırsızlar tarafından çalınmış. Bu dolandırıcıların N.'ın umutlarını yok etmemesi en büyük temennimiz. Küçük kızın ilacını alabilmesi için beş ayı kaldı. Lütfen elimizden geleni yapalım."
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‘SMA’lı Nazlıcan’ın hesabı ve kumbarası çalındı’
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