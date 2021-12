Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekrana damga vuran, atv 'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası'nda Ferit karakterini canlandıran Gökhan Alkan Esquire Dergisi 'ne konuştu. Yakışıklı oyuncu, dizideki rolünü, hayatına dair bilinmeyenleri ve aşka bakış açısını anlattı.Son birkaç projedir belli bir janrın kalıplarından çok sıyrılamadığım esas adam karakterleri oynuyordum. 'Kalp Yarası' o sıkışıp kaldığım janrın kodlarına aykırı bir tarafı vardı. Kendimi tekrarlamayacağıma inandığım bir fırsat sunuyordu. Ferit karakteri daha önce oynadığım jönlerden ayrılıyordu. Antakya 'da o kadar geniş bir çevrem oluştu ki, 'Belediye başkanlığına adaylığını koysan seçilirsin abi!' diyorlar. Tek zorlayıcı tarafı, İstanbul 'daki sevdiğimi, ailemi özlüyor olmam.Bu soruyla karşılaştığımda aklıma hep Daniel Day Lewis geliyor. 'Benim Güzel Çamaşırhanem' filmiyle ilgili şöyle bir yorum okumuştum: 'Daniel Day Lewis, bu filmde çamaşır makinesini bile oynasaydı, yine de Oscar alırdı'. Keşke onun gibi oynasam diyemeyecek kadar gerçekçiyim ama.Olmazdım. Yaptığım iş nasıl bir insan olmak istediğimi, değerlerimi, hayattaki duruşumu, gayretlerimi, mücadelemi, yani kim olduğumu hiç belirlemedi.Eğer çatışmaların üzerinden gelemiyorsa gerçek değildir zaten. Aşk her zaman kazanır.Doğa, çocuklar ve kadınlar konusundaaktivist olurdum. Elimden geldiğince bukonulara duyarlı ve farkındalık yaratmayaçalışan birisi olduğuma inanıyorum. İnsanın herşeyin tek sahibiymişçesine yaşaması, kendi sonunuolabilecek en acı şekilde hazırlayışının kanıtıdır.Bu gezegen için acil eylem planına bütün ülkelerortaklaşa karar vermelidir ama bu çılgın tüketimdüzeni sürdükçe dileğimin ne kadar hayalperestolduğunu da maalesef görüyorum.Kelimeler mühür gibidir.Elbette kelimelerin gücüneinanıyorum. O yüzden her zamandüşünerek konuşmayadikkat ediyorum.Yazmayı da çok seviyorum.Kendimi bildim bileliher şeyi not alırım, günlüktutarım.Keşke akışa bırakabilenbiri olabilseydim. Kontrolcübir yapım var. Her şey hakkındaen ince ayrıntısına kadardüşünür, plan yaparım.'Siz plan yaparsınız, Allah dagüler' sözüne inanıyorum.Allah plan yapanların en hayırlısıdır.Sevdiğim birinin çocuklukfotoğrafını yanımda taşıyorum.Ona ilk hediyem dekendi çocukluk fotoğrafımolmuştu. 'Ne yaşarsak yaşayalım,benim özde buradakiçocuk olduğumu hiçbir zamanunutma!' demiştim. Benözüme olabildiğince yakınolmak için sık sık çocuklukfotoğraflarıma bakarım.Ben hiçbir zaman kolaypes eden biri olmadım. Mücadeleetmeyi seviyorum.Zorluğu bir olumsuzluk gibideğil de, bir fırsat gibi görmeyegayret ediyorum.Hayal kurmadan yaşanırmı bilmiyorum. Planlarımıgerçekleştirmek için ömürboyu mücadele etmeye devamedeceğim. İnanıyorumki her benlik kendi gayretininkarşılığını elde edecektir.