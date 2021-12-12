Haberler Günaydın Haberleri Aşk her zaman kazanır
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Aşk her zaman kazanır

Aşk her zaman kazanır

Atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi ‘KALP YARASI’nın başrol oyuncusu Gökhan Alkan aşkı, “Eğer çatışmaların üzerinden gelemiyorsa, gerçek değildir. Aşk her zaman kazanır” sözleriyle tanımlıyor

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekrana damga vuran, atv'nin sevilen dizisi 'Kalp Yarası'nda Ferit karakterini canlandıran Gökhan Alkan, Esquire Dergisi'ne konuştu. Yakışıklı oyuncu, dizideki rolünü, hayatına dair bilinmeyenleri ve aşka bakış açısını anlattı.
Çekimleri Antakya'da devam eden 'Kalp Yarası'nı kabul etmenizdeki etkenler nelerdi?
Son birkaç projedir belli bir janrın kalıplarından çok sıyrılamadığım esas adam karakterleri oynuyordum. 'Kalp Yarası' o sıkışıp kaldığım janrın kodlarına aykırı bir tarafı vardı. Kendimi tekrarlamayacağıma inandığım bir fırsat sunuyordu. Ferit karakteri daha önce oynadığım jönlerden ayrılıyordu.
Antakya'da günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?
Antakya'da o kadar geniş bir çevrem oluştu ki, 'Belediye başkanlığına adaylığını koysan seçilirsin abi!' diyorlar. Tek zorlayıcı tarafı, İstanbul'daki sevdiğimi, ailemi özlüyor olmam.
'Onun gibi oynasam' dediğiniz bir oyuncu var mı?
Bu soruyla karşılaştığımda aklıma hep Daniel Day Lewis geliyor. 'Benim Güzel Çamaşırhanem' filmiyle ilgili şöyle bir yorum okumuştum: 'Daniel Day Lewis, bu filmde çamaşır makinesini bile oynasaydı, yine de Oscar alırdı'. Keşke onun gibi oynasam diyemeyecek kadar gerçekçiyim ama.
Oyuncu olmasanız bambaşka bir insan olur muydunuz?
Olmazdım. Yaptığım iş nasıl bir insan olmak istediğimi, değerlerimi, hayattaki duruşumu, gayretlerimi, mücadelemi, yani kim olduğumu hiç belirlemedi.
'Kalp Yarası'nda her şeyin üstesinden gelen bir aşkı izliyoruz. Sizce de gerçek aşk böyle midir?
Eğer çatışmaların üzerinden gelemiyorsa gerçek değildir zaten. Aşk her zaman kazanır.



ÇILGIN TÜKETİM DÜZENİ SÜRDÜKÇE...

Hangi konunun aktivisti olurdunuz?
Doğa, çocuklar ve kadınlar konusunda aktivist olurdum. Elimden geldiğince bu konulara duyarlı ve farkındalık yaratmaya çalışan birisi olduğuma inanıyorum. İnsanın her şeyin tek sahibiymişçesine yaşaması, kendi sonunu olabilecek en acı şekilde hazırlayışının kanıtıdır. Bu gezegen için acil eylem planına bütün ülkeler ortaklaşa karar vermelidir ama bu çılgın tüketim düzeni sürdükçe dileğimin ne kadar hayalperest olduğunu da maalesef görüyorum.

GÜNLÜK TUTUYORUM

Sosyal medyanıza baktığımızda kelimelerle aranızın iyi olduğunu görüyoruz...
Kelimeler mühür gibidir. Elbette kelimelerin gücüne inanıyorum. O yüzden her zaman düşünerek konuşmaya dikkat ediyorum. Yazmayı da çok seviyorum. Kendimi bildim bileli her şeyi not alırım, günlük tutarım.
Hayatınız hakkında sık sık düşünür müsünüz yoksa akışa mı bırakırsınız?
Keşke akışa bırakabilen biri olabilseydim. Kontrolcü bir yapım var. Her şey hakkında en ince ayrıntısına kadar düşünür, plan yaparım. 'Siz plan yaparsınız, Allah da güler' sözüne inanıyorum. Allah plan yapanların en hayırlısıdır.
Sevdiğiniz birinin çocukluk fotoğrafına bakmak size ne düşündürür?
Sevdiğim birinin çocukluk fotoğrafını yanımda taşıyorum. Ona ilk hediyem de kendi çocukluk fotoğrafım olmuştu. 'Ne yaşarsak yaşayalım, benim özde buradaki çocuk olduğumu hiçbir zaman unutma!' demiştim. Ben özüme olabildiğince yakın olmak için sık sık çocukluk fotoğraflarıma bakarım.
Zorluklarla baş etme yolunuz nedir?
Ben hiçbir zaman kolay pes eden biri olmadım. Mücadele etmeyi seviyorum. Zorluğu bir olumsuzluk gibi değil de, bir fırsat gibi görmeye gayret ediyorum.
Sık hayal kurar mısınız? Gelecek için planlarınız arasında neler var?
Hayal kurmadan yaşanır mı bilmiyorum. Planlarımı gerçekleştirmek için ömür boyu mücadele etmeye devam edeceğim. İnanıyorum ki her benlik kendi gayretinin karşılığını elde edecektir.

Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşk her zaman kazanır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA