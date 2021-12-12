Haberler Günaydın Haberleri Bir dönem podyumda fırtınalar estiren tescilli güzeller hasret giderdi! Evde kraliçe zirvesi!
Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:12 Son Güncelleme: 12.12.2021 09:18

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren tescilli güzeller hasret giderdi! Evde kraliçe zirvesi!

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Bir dönem podyumda fırtınalar estiren tescilli güzeller hasret giderdi! Evde kraliçe zirvesi!

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren tescilli güzeller; Yeşim Palandüz, Ebru Ürün, Zeliha Çal, Bilge Kara ve Tuğba Karaca, 15 yıldır birbirinden ayrılmıyor. Ekip, önceki gün yine bir araya gelip eski günleri yad etti.

KULİS MACERALARI KONUŞULDU
Güzellik yarışmalarında aldıkları derecelerin ardından uzun süre podyumların tozunu attıran ünlü mankenler, arkadaşlıklarını özel hayatlarına da taşıdı. 15 yıldır birbirinden hiç ayrılmayan podyumun kraliçeleri Yeşim Palandüz, Ebru Ürün, Zeliha Çal ve Tuğba Karaca, önceki gün bir araya geldi. Evde gerçekleşen görüşmede hem kulis, hem de defilelerdeki maceralar konuşuldu. Ekipte Bilge Kara eksikti ama o da görüntülü konuşmayla arkadaşlarına katılıp hasret giderdi.

Tescilli güzellerin arasından su sızmıyor. 1995'te Türkiye güzeli seçilen ardından Queen of the World'de birinci seçilen Yeşim Palandüz, 1997'de katıldığı yarışmada derece alan Zeliha Çal, 1993 Best Model Turkey ve Best Model of World yarışmalarında dereceye giren Ebru Ürün ve 2003 Miss Turkey güzeli Tuğba Karaca bir araya geldi.

Uzun yıllar aynı defilelerde yer alan, kulislerde vakit geçiren güzeller, 15 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Sık sık buluşup eski günleri yad ediyorlar. Ekibin bu buluşmasına katılamayan Miss Europe Turkey birincisi Bilge Kara da görüntülü konuşarak arkadaşlarıyla hasret giderdi.

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Bir dönem podyumda fırtınalar estiren tescilli güzeller hasret giderdi! Evde kraliçe zirvesi!
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