Bir dönem podyumda fırtınalar estiren tescilli güzeller hasret giderdi! Evde kraliçe zirvesi!

KULİS MACERALARI KONUŞULDU

Güzellik yarışmalarında aldıkları derecelerin ardından uzun süre podyumların tozunu attıran ünlü mankenler, arkadaşlıklarını özel hayatlarına da taşıdı. 15 yıldır birbirinden hiç ayrılmayan podyumun kraliçeleri Yeşim Palandüz, Ebru Ürün, Zeliha Çal ve Tuğba Karaca, önceki gün bir araya geldi. Evde gerçekleşen görüşmede hem kulis, hem de defilelerdeki maceralar konuşuldu. Ekipte Bilge Kara eksikti ama o da görüntülü konuşmayla arkadaşlarına katılıp hasret giderdi.

Tescilli güzellerin arasından su sızmıyor. 1995'te Türkiye güzeli seçilen ardından Queen of the World'de birinci seçilen Yeşim Palandüz, 1997'de katıldığı yarışmada derece alan Zeliha Çal, 1993 Best Model Turkey ve Best Model of World yarışmalarında dereceye giren Ebru Ürün ve 2003 Miss Turkey güzeli Tuğba Karaca bir araya geldi.