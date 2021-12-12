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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Güzeller hasret giderdi

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Güzeller hasret giderdi
Tescilli güzellerin arasından su sızmıyor. 1995'te Türkiye güzeli seçilen ardından Queen of the World'de birinci seçilen Yeşim Palandüz, 1997'de katıldığı yarışmada derece alan Zeliha Çal, 1993 Best Model Turkey ve Best Model of World yarışmalarında dereceye giren Ebru Ürün ve 2003 Miss Turkey güzeli Tuğba Karaca bir araya geldi.



Uzun yıllar aynı defilelerde yer alan, kulislerde vakit geçiren güzeller, 15 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Sık sık buluşup eski günleri yad ediyorlar. Ekibin bu buluşmasına katılamayan Miss Europe Turkey birincisi Bilge Kara da görüntülü konuşarak arkadaşlarıyla hasret giderdi.
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Güzeller hasret giderdi
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