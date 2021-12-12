Güzeller hasret giderdi

Tescilli güzellerin arasından su sızmıyor. 1995'te Türkiye güzeli seçilen ardından Queen of the World
'de birinci seçilen Yeşim Palandüz
, 1997'de katıldığı yarışmada derece alan Zeliha Çal
, 1993 Best Model Turkey
ve Best Model of World
yarışmalarında dereceye giren Ebru Ürün
ve 2003 Miss Turkey güzeli Tuğba Karaca
bir araya geldi.
Uzun yıllar aynı defilelerde yer alan, kulislerde vakit geçiren güzeller, 15 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Sık sık buluşup eski günleri yad ediyorlar. Ekibin bu buluşmasına katılamayan Miss Europe Turkey
birincisi Bilge Kara da görüntülü konuşarak arkadaşlarıyla hasret giderdi.