Kaderini nakavt etti! Türkiye’ye 14 yıl sonra madalya getiren genç boksör Kerem Özmen’in başarı hikayesi filmleri aratmadı!

Kış günü üşüyen çocuk spor salonunda önünde duran abiden kim olduğunu bilmeden iki lira ister. Gözlerine bakan kişi, ona ödünç para verebileceğini söylerken öğleden sonra salona gelmesini şart koşar. Kafasını sallayan çocuk istediğinden fazlasını alarak mutlu uzlaşırken antrenör olan kişi içinden, "Gelecek" der. Çocuk ona söylenen saatten önce salonun yolunu tutar. Hocanın onu içeri alırken "Boksu sever misin?" sorusuna sevmediği halde "Evet" yanıtını verir. Çünkü içerisi sıcaktır.

14 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞATTI

Bu anlattığımız film senaryosu değil. Türkiye'ye sporun her dalında sayısız sporcu kazandırmış Trabzon'da yaşanan bir başarı hikayesinin başlangıcı. 2012 yılında henüz 10 yaşında olan Kerem Özmen, antrenör Yalçın Aydın ile işte böyle tanıştı. Ve o Kerem, geçtiğimiz ay Dünya Boks Şampiyonası'nda, Türkiye'ye 14 yıl sonra büyükler kategorisinde madalya kazandırdı.



HEM ANTRENÖRÜM HEM BABAM GİBİ

Bu başarının perde arkasını öğrenmek için bu iki isimle buluşuyoruz. Antrenör Yalçın Aydın hiçbir kulübe bağlı değil, son 10 yılını da ağırlıklı olarak Kerem'e ayırmış. Kerem'in yoksul bir ailesi var. Evde yaşanan kavgalar sebebiyle üç çocuğun en büyüğü genelde sokaktaymış. Kerem, "Yalçın hocam hem antrenörüm hem de babam. Nerede düştüysem hep kaldırdı. Buralara geldiysem onun tek başına benim için savaşmasıyla oldu. Ben pes ettim, o etmedi" yorumunu yapıyor.