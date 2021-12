Podyumdan sahnelere transfer olan Rus güzel Ana Shine: Hayalim Türkiye’de konser vermek

Podyumlar; televizyon ekranları, beyaz perde ve müzik dünyası için sayısız yeteneğin ilk adım attığı yer... Bu isimlerden biri de henüz 16 yaşındayken Moskova 'da bir model ajansı tarafından keşfedilen Ana Shine ... Yıllar boyunca Gucci Armani ve Dolce&Gabbana gibi markalar için podyuma çıkan Shine, kısa süre önce müzik dünyasına adım attı ve ilk albümü Four Seasons of Love 'ı piyasaya çıkardı. "Modellik yapmaktan keyif alsam da müzik benim için her zaman tutkuydu. Hatta bu nedenle modelliği bıraktım ve müzik kariyerime başlamak için Londra 'ya taşındım" diyen Shine; Celine Dion Spice Girls ve Take That gibi efsanelerle çalışan söz yazarı ve yapımcı Eliot Kennedy ile çalışıyor. İlk single'ının çıkışından bu yana YouTube üzerinden milyonlarca izlenen Shine ile podyumları bırakmasını, müzik kariyerini ve Türkiye 'de de bir gün sahneye çıkma hayalini konuştuk.- Tabii ki modellik benim için çok önemli bir adımdı... Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısında olduğum için şu an sahnede bu kadar rahatım. Ama mankenlik hiçbir zaman benim esas hedefim olmadı. Her zaman bir gün müzikle ilgili bir şeyler yapma hayalim oldu. 2015 yılında Londra'ya taşınırken de hep bu hayal vardı aklımda... Albümüm çıkalı henüz çok olmadı. Ama şu an böyle bir şansa sahip olabildiğim ve müzikle ilgilenebildiğim için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim.