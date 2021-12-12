Podyumdan sahnelere transfer olan Rus güzel Ana Shine: Hayalim Türkiye’de konser vermek

- Aşkın dört mevsimi... Bu isimden bahseder misiniz?

- Aşk da bence dört mevsime sahip... İlkbahar ilk mevsim. Aşkın henüz ortaya çıktığı, çiçeklendiği mevsim. Yaz, tüm sıcaklığın tutkunun yaşandığı ikinci mevsim. Sonbahar biraz yaprak dökümün olduğu, duyguların ölmeye başladığı üçüncü mevsim. Ve tabii ki kış dördüncü mevsim yani aşkın ne yazık ki öldüğü mevsim. Bu tabii ki en zor mevsim tüm aşk döngüsü üzerinde. Ancak ben sonu ne olursa olsun aşkın diğer tüm güzellikleri için bu mevsimin de yaşamaya değer olduğunu düşünüyorum.



- İlk albümünüz, eminim tüm şarkılar sizin için özeldir ama yine de sizin daha çok şey hissettiğiniz bir şarkı var mı?

- Aslında iki şarkı var. Be Yourself ve Freedom... Freedom, pandemi döneminde hissettiklerimi biraz anlatıyor sanırım... Be Yourself'teki müzik tınısı ise bence büyüleyici... Ayrıca herkese hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini söyleyen bir şarkı.