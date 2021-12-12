Ünlü iş insanı Cefi Kamhi’nin eşi Yasemin Kamhi yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorum ‘İki hastam böyle öldü’ deyince...

MUTLU EVLİLİĞİN TANIMI YOK MUTLU EVLİLİĞİN TANIMI YOK



Size göre mutlu evliliğin sırrı nedir?

Mutlu evliliğin sırrından bahsedilmez. Sebebi de şu; bir gün eşinle mutlusundur, öbür gün kafasına terlik atasın gelir. Öyle bir formülasyon, tanım yok ama sabır önemli. Biz büyük bir aşkla evlendik ve evlenerek Allah'a karşı iyi günde, kötü günde bir arada olmaya söz verdik. Ben bu sözümü tutacağım. Bir de aile kavramına bakış açım; çocuklar, anne-baba ile bir arada büyümeliler.

Siz Müslümansınız, eşiniz Musevi. Evlenme kararı alırken bunun hayatınıza ne gibi etkileri oldu?

İlk başlarda tabii ki aile büyükleri karşı çıktı. Annemin korkuları vardı, çünkü İkinci Dünya Savaşı'nı biliyordu, onun korkularına hak verdim. Kayınpederim de önce istemedi ama, o da biz evlenmeden önce ikinci evliliğini Müslüman bir kadın ile yaptı. Bana hiçbir zaman 'Sen Musevi olacaksın' denmedi. Evliliğimiz tabii ki gündem oldu o yıllarda, hiç unutmadığım bir anekdot var.

Bizimle paylaşır mısınız?

Musevi cemaatinden biri evliliklerden bahsederken şöyle dedi 'Kız Müslüman diye başta almak istemediler sonra da ona nasıl teşekkür edeceklerini bilemediler. Çünkü kayınvalidesine hep o baktı'. O kişi bendim, kayınvalideme baktım. Çok erken bir zamanda rahatsızlandı ve tabii ki de ona ben bakacaktım. Çünkü ben iyi insanım, öyle büyütüldüm ve burada başka şeyin önemi yoktu.