Yasemin Kamhi: Göz önünde olmak istemezdim

ÜNLÜ iş insanı Cefi Kamhi 'nin eşi, cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Kamhi 'a özel açıklamalarda bulundu. Son günlerde hediyelik tablo yaparak zamanını değerlendiren Kamhi ile bir araya gelip hayatına dair bilinmeyenleri, evliliğini ve resme olan tutkusunu konuştuk.Yeni yıl yaklaşırken herkes sevdiklerine hediye vermek istiyor, ben de dedim ki 80 ya da 300 TL'ye sevdiğinize kalıcı, özel ve ruhuna hitap eden küçük bir tablo hediye edebilirsiniz.Resimlerim konusunda maddiyat hiçbir zaman ön planda olmadı. İlk zamanlar zaten kendime ve yakın çevreme yapar, hediye eder ya da 5-10 TL gibi sembolik bir para alırdım. Hatta kazanç elde etmediğim gibi zarar da ediyorum. Çünkü kullandığım malzemeler çok kaliteli ve pahalandı. Bana faydası nedir biliyor musunuz, psikoloğa para vermiyorum. Herkese de tavsiye ederim, resim yapmanın kişiye dönüşü doktora gitmekten daha kıymetli, inanın.Maddi kazanç elde etmeyi tabii ki arzu ederim. Bu konuda daha iyi olmak isterim ama bu biraz da takdir edilmemle olur. Ben çıraklık devresindeyim, her şeyin bir çıkışı vardır. Büyük bir ressam olmayı da, bu konumda çok tanınmış olmayı da isterim. Onun da zamanının geleceğine inanıyorum. Daha büyük tablolar yaparak, şahsi sergimi düzenlemek istiyorum.40 yaşlarındaydım, aniden bir baygınlık geçirdim. Hiçbir hayat belirtisi göstermediğim bir anda aniden gözümü açmışım. 3 gün testler yapıldı ama hiçbir şey çıkmadı. Sonra bir doktor beni korkuttu, dedi ki 'Benim iki hastam böyle aniden öldü'. Ben bu açıklamadan sonra panik atak hastası oldum ve 1 yıl evden çıkmadım. İşte o zamanlar baş ucumda Picasso'nun kitabı vardı ve kitaptan bakarak resim yapmaya başladım. Muazzam muvaffak oldum, kendimi toparladım. Psikolojik tedavi de gördüm ama beni asıl iyileştiren resim yapmak oldu. Doktorum dedi ki 'Ruhun gitmiş, geri gelmiş'. Ben de buna inandım.Gezen, eğlenen, kendine bakan, sosyal, eğlenceli, arkadaş çevresi geniş biriydim. Sosyalleşmeyi çok severdim. Eve kapandıktan sonra yavaş yavaş kendimi sosyal ortamlardan çekmeye başladım. Çünkü büyüdüm, daha dinginleştim, kendime döndüm, huzurlu oldum. İnsan seven bir insanım ama artık daha mesafeliyim, kendi kendimleyim. Artık kendimi daha çok seviyorum. O olayla birlikte böyle bir Yasemin oldum.Mutlu evliliğin sırrından bahsedilmez.Sebebi de şu; bir gün eşinlemutlusundur, öbür gün kafasına terlikatasın gelir. Öyle bir formülasyon, tanımyok ama sabır önemli. Biz büyükbir aşkla evlendik ve evlenerek Allah'akarşı iyi günde, kötü günde bir aradaolmaya söz verdik. Ben bu sözümütutacağım. Bir de aile kavramına bakışaçım; çocuklar, anne-baba ile bir aradabüyümeliler.İlk başlarda tabii ki aile büyüklerikarşı çıktı. Annemin korkuları vardı,çünkü İkinci Dünya Savaşı'nı biliyordu,onun korkularına hak verdim. Kayınpederimde önce istemedi ama, o dabiz evlenmeden önce ikinci evliliğiniMüslüman bir kadın ile yaptı. Banahiçbir zaman 'Sen Musevi olacaksın'denmedi. Evliliğimiz tabii ki gündemoldu o yıllarda, hiç unutmadığım biranekdot var.Musevi cemaatinden biri evliliklerdenbahsederken şöyle dedi 'KızMüslüman diye başta almak istemedilersonra da ona nasıl teşekküredeceklerini bilemediler. Çünkü kayınvalidesinehep o baktı'. O kişi bendim,kayınvalideme baktım. Çok erkenbir zamanda rahatsızlandı ve tabii kide ona ben bakacaktım. Çünkü ben iyiinsanım, öyle büyütüldüm ve buradabaşka şeyin önemi yoktu.Tabii ki, olmaz mı...Adım atsam laf oluyordu.Göz önünde olmayı tercihetmezdim ama bu ortamıniçindeydim. Gittiğimiz davetlerdefotoğraflarımız çekildiama ben poz vermeyi bileöğrenemedim. Taşıdığımsoyadından dolayı dikkatetmem gereken yerler oldu.'Aman bunu yapma, sanayakışmaz' dendi, halbukiyakışıyordu. 23 yaşındaydım,Allah rahmet eylesinbüyüklerimizden birisi dediki 'Sen artık evlisin, minietek giyinme' Ben de bir şeydiyemedim, üzüldüm, içteniçe sinirlendim; giydim amao lafı işitmek istemezdim.Çok güzel ve mutlu bir hayatım oldu. Her zamanhayatıma, sahip olduklarıma çok teşekkür ederim.İsviçre'nin dağında bir dağ evim olsun diye istersinmesela... İstemek bedava ama o evde belki hiç mutluolmayacaksın.İnanır mısınız hiç keşkem olmadı. Evliliğimizde çokgezdim, gördüm, hayatımı yaşadım. Aklım hiçbirşeyde kalmadı. Çok şükür ki büyük sağlık sorunumveya başka problemlerim olmadı, çocuklarımsağlıklı. Kişi dert ararsa bulur ama şunabakmak lazım; hayattaki önceliklerinneler ve önceliklerindekidurumlar ne?