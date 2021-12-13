Esra Çavuşoğlu: Madde bağımlılığı şeker hastalığı gibi tedavi edilebilir bir hastalık

HEDEFİM BAŞTA KENDİ ÜLKEM OLMAK ÜZERE DÜNYAYA FAYDALI OLMAK



■ Bağımlılık alanında psikoloji doktorası yaptınız değil mi?

Evet, tedavi süreçlerini en iyi şekilde uygulayabilmek için bilimsel eğitimi aldım. ABD'de yaşadığım için şunu söyleyebilirim, burada bağımlılık terapisi bilimsel araştırmalara dayanarak yapılıyor. Bu alanda kendimi geliştirmek için emek harcadım. Yaptığım tüm çalışmaların hedefi madde bağımlılığı konusunda başta kendi ülkem olmak üzere dünyaya faydalı olabilmek.



KIZ ÇOCUKLARININ DA YATİLİ TEDAVİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ



■ Tedavi merkezinizin işleyişinden de bahseder misiniz?

Hasta kabulümüz, mahalle bazlı olarak 7/24 çalışan mobil ekip tarafından yapılmaktadır. Ayrıca emniyet, çocuk polisi, muhtarlıklar, üniversite, devlet hastaneleri, AMATEM ve diğer resmi ve sivil kuruluşların yönlendirmesi ve ailelerin başvurusu yoluyla merkeze çocuk kabulü yapılıyor. Merkezimiz bu konuda duyarlı bir çalışma yürütüyor. Ben de programın yürütücüsü olarak, yılın belli dönemleri Gaziantep'e geliyorum. Daha önceki yıllarda erkek hastalar başvuruyordu. Şu anda kız çocuklarımız da var. Bir geldiğimde başımdan çok etkilendiğim bir olay da geçti. Mobil ekip aracı ile gezerken, arabamızı durdurdular ve yardım istediler. Kızları 17 yaşında ve eroin bağımlısı. Annesi ağlıyor, aile perişan. Tedavi için destek olduk. Yatılı alamadık çünkü sadece erkek hasta kabul ediyoruz. Şimdi kız çocuklarımızın yatılı tedavi imkanı için çalışmalar yürütüyoruz.



TECRÜBELERIM VE ALDIĞIM EĞITIM BANA IŞIK OLUYOR



■ Amerika'daki uzman ekibi Gaziantep'e taşımışsınız...

Evet. Bağımlılık tedavisindeki en iyi isimleri merkezimizdeki programa dahil ettik. Benim hep ülkeme bu konuda faydalı olma hayalim vardı. Şimdi bu hayali gerçekleştiriyorum. Binlerce çocuk yeni bir hayata başladı. Sosyal yaşama entegre oldu. Tabii burada şunu söylemek isterim, aileler madde bağımlılığını utanılacak bir şey gibi görmemeli, bu bir hastalık ve tedavisi de mümkün. Kendi hayatımdan yola çıkarak, edindiğim tecrübeleri, aldığım eğitimi şimdi gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmak için kullanıyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezimizin Sağlık Bakanlığı ile entegre şekilde çalışması için büyük katkı sağladı. Ve bu sayede merkezimiz kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Sağlık Bakanlığımıza ve Fatma Şahin'e teşekkür ederim. Ama maalesef ülkemiz hala bağımlılık tedavisi konusunda yeterli merkezlere sahip değil. Keşke böyle tedavi merkezleri daha fazla olsa ve daha fazla çocuğumuzun yaşamına dokunabilsek.





GAZİANTEP'TE UYGULANAN TEDAVİ MODELİNİ KİTAP HALİNE GETİRDİM



■ Gaziantep'te yüzlerce sokak çocuğu sizin öncülük ettiğiniz bağımlılık tedavi programıyla yeni bir hayata adım attı. Bu programı nasıl hayata geçirdiniz?

Eniştem Hüsnü Özyeğin'in teklifiyle Gaziantep'teki bu programa dahil oldum. Özyeğin Vakfı ile Gaziantep Belediyesi sosyal bir proje yürütmek istiyorlardı. O zamanki belediye başkanı Asım Güzelbey şehrin en önemli problemlerinden birinin sokak çocuklarındaki madde kullanımının yüksekliği olduğunu ve bunun için bir merkez kurulması konusunda destek istiyordu vakıftan. Eniştem Hüsnü Özyeğin de bu konuda eğitim aldığımı bildiği için, beni aradı ve programın başında olmam için teklifte bulundu. Ben de araştırma yaptım. Amerika'da bağımlılık alanında çok önemli başarılara imza atmış olan uzmanları Gaziantep'teki programa dahil ettim. Programı Yale Üniversitesi'nde psikiyatri kliniğinde profesör olan Dr. David J. Powell ile birlikte oluşturduk. Kendisi Uluslararası Sağlık Sorunları Merkezi adlı kurumun başkanı ve Uluslararası Madde Bağımlılığı Araştırmaları Merkezi'nin de kurucusudur. Burada uygulanan tedavi modelini kitap haline getirdim. Genç psikologlara merkezimizde görev almadan önce eğitim veriyoruz. Bağımlılık tedavisinde başarı oranımız yüzde 40'lara varıyor ki bu oranı yakalamak son derece etkili bir yöntem uyguladığımızın da göstergesi. Dünyada ve buna bağlı olarak da Türkiye'de de madde kullanım yaşı giderek düşüyor. Yapılan son araştırmalara göre ilk madde kullanım yaşı 12 olurken sigara kullanım yaşı 10'a kadar düşmüş vaziyette. Tedavi merkezimiz 2008 yılında kuruldu. Bugüne kadar birçok gence destek olduk. Devlet de, belediye de bu konuda büyük destek oluyor. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de merkezimle yakından ilgileniyor, maddi ve manevi olarak büyük katkı sağlıyor.