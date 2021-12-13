Haftalık burç yorumları yayınlandı! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 13 Aralık 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Aralık 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Aralık 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Lider oluşunu gözler önüne sermek adına, birçok işi üstlenmek isteyeceksin. Kişisel gelişimin için kendine yeni kurs ve eğitimleri araştırırken, fikirlerin de gelişebilir.
Boğa: Kötü niyetli kişilerin düşüncelerini etkilemesine izin vermeyeceksin. Hukuksal konularda bir beklenti içerisindeysen, beklentilerin karşılık bulabilir.
İkizler: Maddi konularda kendini güvende hissediyorsun. Bu sayede uzun vadeli yaptığın planlara daha rahat odaklanabilecek ve aceleci olmayacaksın.
Yengeç: Her konuyu irdelediğin bir sürecin içerisindesin. Merkür, toprak burcunda hareket ederken, şüpheci yanınızı tetikleyebilir. Açık sözlülüğün çevrenin dikkatinden kaçmayacak.
Aslan: Bugün her ne olursa olsun kimsenin moralini bozmasına izin vermeyeceksin. Özel sektörde çalışan bir Aslan burcuysan, kariyerinle ilgili önemli gelişmeler kapını çalabilir.
Başak: Küçük aksiliklerle karşılaşsan da üstesinden kolayca gelebileceğin bir gündesin. Akşamını yalnız geçirmek ve kişisel bakımına yönelmenin iyi geleceğine karar verebilirsin.
Terazi: Çevrendekilerle yaşamını olumlu sürdürmek adına akıllı adımlar atacaksın. Olgun tavırların sayesinde çevrenin ihtiyaç duyduğu birisi haline geleceksin.
Akrep: Potansiyelini biliyor ve ona göre davranıyorsun. Kariyerini zirveye taşımak adına, olduğundan daha hırslı davranışlar sergileyeceksin.
Yay: Çevrendeki olaylara karşı daha duyarlı bir şekilde hareket edeceksin. Mücadele gezegeni burcunda hareket etmeye başlıyor. Maddi konulardaki beklentilerin karşılık bulabilir.
Oğlak: Haftanın ilk gününe hızlı bir başlangıç yapacak ve birden fazla işi halledeceksin. Stilinde yapacağın ufak dokunuşların, sana iyi geldiğini fark edeceksin.
Kova: Geleceğe umutla bakıyorsun. Hayatındaki olayların, yaptığın planların bir anda bambaşka bir noktaya gelmesi umutlarını artıracak. Teknolojik cihazlarla ilgili problemler yaşayabilirsin.
Balık: Duygularını, daha rahat ifade edebileceğin bir gündesin. Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşından gelecek daveti geri çevirmek istemeyebilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Temponu sen belirliyorsun. Programını kendi isteklerine uygun ayarlayacak ve planlarına sadık kalacaksın. Eğer çalışmayan bir Koç burcuysan, yılın son günlerinde iş başvuruların ile ilgili gelişmeler olabilir.
Boğa Burçları: Günlük rutinlerini değiştiriyorsun. Bir süredir aynı düzende ilerlemek seni sıkmış olabilir. Yeni başlangıçlara imza atarken, ailenin desteği seni daha güçlü daha motive birisi yapabilir.
İkizler Burçları: Kararlarını sorguluyorsun. Acele karar vermen gereken konularda aldığın kararlar seni düşünmeye itecek. Bu hafta Salı günü senin günün olurken, önemli iş birlikleri gündeminde olabilir.
Yengeç Burçları: kişisel gelişimin bu hafta ön planda. Üzerinde çalıştığın konular ile ilgili olumlu geri dönüşler alabilirsin. Taşınma çevre değişikliği konuları gündemine gelebilir.
Aslan Burçları: Yorucu temponun içerisinde yeni haftaya başlıyorsun. Sorumluluklarının artmış olması, programını da etkiliyor. Eğer yalnız bir Aslan burcuysan, cesaretini toplayıp, hoşlandığın kişiye duygularını açmak isteyebilirsin.
Başak Burçları: Ne istediğini henüz bulamamış olmak devamlı olarak seni arayış içerisine sokuyor. İkilemde kaldığın konular ise ayır bir muamma. Maddi konular gündemine gelirken, hesabına yatacak para, kendini güvende hissetmeni sağlayabilir.
Terazi Burçları: Kariyer hayatınla ilgili konularda karar vakti. Uzun süredir aynı işte çalışıyorsan, daha iyi bir teklif kapını çalabilir. Kendini ait hissedemediğin ortamlarda daha az vakit geçirmeye başlayacaksın.
Akrep Burçları: Vakit nakittir! Bu haftanın mottosu olacak senin için. Hızlı hareket etmen gereken konular karşına gelirken, kendinden oldukça emin şekilde hareket edeceksin. Hafta sonu için planlarını haftanın ilk günlerinde hazırlayacak ve sürprize yer vermeyeceksin.
Yay Burçları: Geleceğe yönelik adımların dikkat çekiyor. Henüz yıl bitmemiş olabilir sen şimdiden planların üzerinde çalışıyorsun. Mücadele gezegeni haftanın ilk gününde burcunda konumlanırken, yarım bıraktığın işler gündeminde olacak.
Oğlak Burçları: Ailevi konular bu haftanın gündemini belirleyecek. Ailenle vakit geçirmek için programını yeniden düzenleyeceksin. İletişim gezegeni, pazartesi günü burcunda konumlanmaya başlıyor. Kırgınlıklara bir son vermeye ne dersin?
Kova Burçları: Güçlü olduğun bir haftaya adım atıyorsun. Mevcut tempon seni devamlı hareket etmeye zorlarken, radikal kararlar da alabilirsin. Hukuksal konulardaki beklentilerin bu hafta içerisinde sonuçlanabilir.
Balık Burçları: Beklemek sana göre değil. Bu yüzden de sürekli olarak kendini geliştirmeye yönelik adımlar atmak istiyorsun. Yılın değerlendirmesini yapacağın bu hafta da geleceğe yönelik planlar hazırlamaya ne dersin?