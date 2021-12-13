Nejat İşler yine bildiğiniz gibi! Oyuncu Nejat İşler alkolün dozunu kaçırınca küfür edip, el hareketi yaptı!

Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, mekan kapısında kendisini görüntüleyen muhabirlere ağza alınmayacak küfürler etti.

Yıllar önce geçirdiği rahatsızlık sonucu üç ay yoğun bakımda kalan Nejat İşler'e doktorlar alkol ve sigara yasağını koymuştu.

Mekan kapısında duran müşteriler, muhabirleri teskin ederek, "Arkadaşlar aldırmayın tanımıyor musunuz hiç değişmemiş her zamanki Nejat İşler siz takılmayın "diyerek araya girdiler.