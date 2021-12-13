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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:14 Son Güncelleme: 13.12.2021 10:34

Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Sosyetenin ünlü ismi Mina Başaran, 7 arkadaşıyla birlikte gittiği bekarlığa veda eğlencesinin dönüşünde feci bir jet kazası yaşamış ve uçaktaki 11 kişi yaşamını yitirmişti. Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer, geçtiğimiz haziran ayında Cemiyetin genç isimlerinden Nazlı Çarmıklı ile dünyaevine girmişti. Taze çift Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Gezer'den müjdeli haber geldi. Anne, baba olmaya hazırlanan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Flört etmeye başladıklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nazlı-Murat Gezer çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var! Sekiz aylık flörtün ardından 4 Haziran'da, Nazlı Hanım'ın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde gerçekleşen bir törenle evlenen çift, mutlu evliliklerini taçlandırmak için de aceleci davranmıştı. Nazlı Hanım, düğünlerinden yaklaşık üç ay sonra, yakınlarına bebek beklediği müjdesini vermişti.

Herkesin birbirine çok yakıştırdığı, mutluluklarını anlata anlata bitiremediği çiftin bebeklerinin cinsiyetini de ilk benden öğrenin… İlk bebeklerinin kız olması için dua ettiklerini duyduğum çiftin Allah gönüllerine göre vermiş.

Kız bebek müjdesi, her iki tarafın ailesinde de sevinçle karşılanmış. Umarım Nazlı Hanım da, kızı da sağlıkla kurtulur.

1 Eylül'de küçük kızları Yasemin'in de mürüvvetini gören Hakan-Banu Çarmıklı çifti, büyük kızları Nazlı sayesinde ilk kez torun mutluluğunu yaşayacak.

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Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
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