Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Flört etmeye başladıklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nazlı-Murat Gezer çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var! Sekiz aylık flörtün ardından 4 Haziran'da, Nazlı Hanım'ın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde gerçekleşen bir törenle evlenen çift, mutlu evliliklerini taçlandırmak için de aceleci davranmıştı. Nazlı Hanım, düğünlerinden yaklaşık üç ay sonra, yakınlarına bebek beklediği müjdesini vermişti.