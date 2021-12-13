Şarkıcı Halil Sezai’den şaka gibi savunma! Halil Sezai’nin klibindeki ’şapkalı şeytan figürü’ darp ettiği Hüseyin Meriç mi?

'CAN KORKUM VAR'

Sezai'den yeniden şikayetçi olan Meriç, sanatçının sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi" diyerek tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti. Kendisinin fötr şapkayla tanındığını da ekleyen Meriç, Sezai'nin 'Ağıt' adlı klibinde kendisini şeytan gibi gösterdiğini de ifade etti. Dilekçenin devamında Sezai'nin, sahne aldığı bir mekanda "Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere" sözlerine vurgu yapıldı.