Şarkıcı Halil Sezai’den şaka gibi savunma! Halil Sezai’nin klibindeki ’şapkalı şeytan figürü’ darp ettiği Hüseyin Meriç mi?

Yaşlı adam, "Can korkum var, her an öldürebilir" dedi. Savcılık Sezai'nin ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi. Konserdeki sözlerinin seyircileriyle şakalaşmadan ibaret olduğunu öne süren Sezai, "Onu öldürmek istediğim iddiaları gerçek dışı. Video kesilerek medyaya servis edilmiştir" dedi. Klibindeki iddialara da değinen Sezai, 'şapkalı şeytan' karakterinin klipteki diğer unsurlar gibi soyut bir görselden ibaret olduğunu söyleyerek, "Bu durumda müştekinin her şapka içeren görüntüyü kendisiyle ilişkilendirmesi gerekmektedir" dedi. Savcılık, Sezai'nin söylediklerini teyit etmek ve ifadesindeki çelişkileri gidermek maksatlı şarkıcıyı adliyeye çağırdı.