Şengül Akif’in oyununa geldi

ATV
dizisi 'Kardeşlerim
', duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin
'in 32'nci bölüm etiketi GerçeklerleYüzleşme, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! 32'nci bölümde; Şengül
, Akif'in oyununa geliyor. Evlerinin yeni sahibi kapılarına dayanıyor. Tolga ile Berk kavga ediyor. Aybike'nin Tolga'dan hoşlandığını zanneden Berk, annesinin ses kaydını duyunca çok şaşırıyor. Süsen'in bilekliğini Ömer
değil Kaan
'ın çaldığı anlaşıyor. Bunun üzerine Süsen yakınlaştığı Ömer'e her şeyi anlatmaya karar veriyor. Kadir'e çarptıklarını itiraf etmeye hazırlanıyor.