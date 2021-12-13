Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor! ’Mahrem fotoğraf’ davası

'SİENA İÇİN ADALET' SAYFASI AÇTI

Şikâyetin ardından kızını göremediğini iddia eden Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, sosyal medya platformu Instagram'da 'Siena İçin Adalet' adında bir hesap oluşturarak Tülin Şahin ve kızıyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı. İş insanı yaptığı paylaşımlar arasında Tülin Şahin'in kızlarını kendisine göstermediğini, Siena'yı görmek için mücadele etmeye devam edeceğini, ayrıca Şahin'in Türkiye'ye kendisini evli gibi gösterdiğini ancak evli olmadıklarını iddia etti.