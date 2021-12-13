Tuna Tavus: Bir oturuşta 4 kilo lahmacun, 300 midye, 15 hamburger yiyebiliyorum!

"LİSEDE ŞİŞKO GAMER'DIM"

Önceki halini merak ediyorum. Nasıl bir fark var arada?

Ben lisede şişko gamer'dım. Bilgisayar başında cipsler kolalar akıyordu :) Sonra vücudum hiç hoşuma gitmemeye başladı. Oyunlar sıkmaya başladı. GTA5'e girip uçak sürüp çıkıyordum. Bir anlamı kalmamıştı oyun oynamamın da. Hayatımda bir şeyleri değiştirmeliyim diye düşündüm. En rahatsız olduğum şey vücudumdu. Vücudumdan başlamaya karar verdim. Bir anda ölümüne diyet yapmaya başladım. Saatlerce aç kalarak oyun oynamaya devam ediyordum. Acıksam da yemiyordum. Bir süre sonra baya bir kilo verdim. Daha iyisi neden olmasın dedim ve spora başladım. Oyunları bıraktım. Günlük hayatta arkadaşlarımla daha fazla görüşmeye başladım.

"ARKADAŞLARIM BENDEN KORKUYORDU"

Bu kararı vermende arkadaş çevrenin bir etkisi oldu mu?

Hiç olmadı. Benden korkuyorlardı iri yarı olduğum için. Pek yanaşmıyorlardı :) Düşünsene Lise 1'de 1.95 boyunda ve 120 kiloydum. Sakalım falan vardı. Kimse bir şey demiyordu.

YouTube'a ne düşünerek başlama kararı aldın?

Ben Instagram storylerimde çok yüksek ağırlıklar kaldırıyordum. Ve antrenmanlarımı paylaşıyordum sosyal medyada. İnsanlar şaşırıyordu kaldırdığım ağırlıklara. YouTube videosu çekmemi istedi takipçilerim. Süreci de görelim, neler yapıyorsun bakalım dediler. DM kutumda böyle istekler çoğaldı. Bir de ben mizah yönü olan bir insanım. Gırgırına birçok şey paylaşıyordum. İkisini harmanlamaya karar verdim ve YouTube'a başladım.