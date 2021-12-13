Haberler Günaydın Haberleri Yine Erkan Özerman yine bir skandal! Mikrofonu açık kalınca podyumdaki mankenlere küfür ettiği anlar ifşa oldu!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:48 Son Güncelleme: 13.12.2021 17:09

Yine Erkan Özerman yine bir skandal! Mikrofonu açık kalınca podyumdaki mankenlere küfür ettiği anlar ifşa oldu!

Yine Erkan Özerman yine bir skandal! Mikrofonu açık kalınca podyumdaki mankenlere küfür ettiği anlar ifşa oldu!

BEST Model Of Turkey 2021 yarışmasının ardından ortaya atılan skandal iddialar magazin gündeminde yankılanmaya devam ederken, Erkan Özerman'dan yeni bir skandal geldi. Best model yarışmacılarının "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" iddialarının ardından ünlü menajerin bir videosu ifşa oldu. Özerman, söz konusu videoda podyumdaki mankenlere küfür ediyor. Görüntülere tepkiler ise çığ gibi büyüyor. İşte o anlar...

Aylar önce gerçekleştirilen Best Model yarışmasından adaylara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürülen ve günlerce magazin gündeminde yer alan organizatör Erkan Özerman, bu sefer de bir ses kaydıyla gündeme geldi.

PODYUMDAKİ KIZLARA KÜFREDİYOR

Hafta sonu gerçekleştirilen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" denildiği duyuldu.

Erkan Özerman'dan küfür skandalı! Mikrofon açık kalınca olanlar oldu... | Video

Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere "İğrençsiniz, iğrençler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Erkan Özerman'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçen haftalarda Best Model yarışmasının 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulunmuştu. Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" derken, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yılmaz'ı desteklemişti.

Furkan Şahin de, "Özerman bana öpücük yolladı, boğazım düğümlendi" sözleri ile Erkan Özerman'ın BEST Model Of Turkey yarışmacılarına taciz boyutunda söz ve davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialara destek vermişti.

Özerman katıldığı TV programında şöyle konuşmuştu: "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor."

Bu sözlerin ardından Özerman, büyük tepki görmüştü.

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Yine Erkan Özerman yine bir skandal! Mikrofonu açık kalınca podyumdaki mankenlere küfür ettiği anlar ifşa oldu!
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