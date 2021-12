Yine Erkan Özerman yine bir skandal! Mikrofonu açık kalınca podyumdaki mankenlere küfür ettiği anlar ifşa oldu!

NE OLMUŞTU?

Öte yandan geçen haftalarda Best Model yarışmasının 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulunmuştu. Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" derken, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yılmaz'ı desteklemişti.