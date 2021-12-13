Yine Erkan Özerman yine bir skandal! Mikrofonu açık kalınca podyumdaki mankenlere küfür ettiği anlar ifşa oldu!

Aylar önce gerçekleştirilen Best Model yarışmasından adaylara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürülen ve günlerce magazin gündeminde yer alan organizatör Erkan Özerman, bu sefer de bir ses kaydıyla gündeme geldi.
PODYUMDAKİ KIZLARA KÜFREDİYOR
Hafta sonu gerçekleştirilen Best Model yarışmasında podyumdaki kızlara "Gerizekalılar, kapat önünü o...pu" denildiği duyuldu.
Erkan Özerman'dan küfür skandalı! Mikrofon açık kalınca olanlar oldu... | Video
Skandal sözlerin ünlü organizatör Erkan Özerman'a ait olduğu iddia edilirken başka bir kadının da podyumdaki kadın modellere "İğrençsiniz, iğrençler" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Erkan Özerman'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan geçen haftalarda Best Model yarışmasının 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulunmuştu. Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" derken, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yılmaz'ı desteklemişti.
Furkan Şahin de, "Özerman bana öpücük yolladı, boğazım düğümlendi" sözleri ile Erkan Özerman'ın BEST Model Of Turkey yarışmacılarına taciz boyutunda söz ve davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialara destek vermişti.