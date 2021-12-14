Akkız, Batuga’nın hikayesini dinlerken gözyaşlarını tutamadı! Batuga, Akkız’a saraydan kaçmanın yolunu gösterdi

Bu esnada Akkız, Batuga'nın yıllardır tünellerin duvarlarına çizdiği resimleri görünce çok etkilendi. Tüm çizimleri görmek isteyen Akkız, Batuga'nın yaşadıklarını anlayınca "Nasıl... Nasıl dayandın? Dağ olsa yıkılır, gök olsa yarılır. Sen nasıl dayandın" diye sordu. Batuga "İşte bir tahta kılıç ile" deyince Akkız "Onu da çizdin mi" diye üsteledi. Batuga, Akkız'a çocukluklarındaki karşılaşmalarını resmeden çizimi gösterince, Akkız göz yaşlarına boğuldu.