Ateşböceği Ercan'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim"

FAHRETTİN ASLAN'LA GÖRÜŞTÜRDÜ

"Bülent Ersoy'u ilk defa benzin istasyonunda dinleyen benim. Ben de Beyaz Kelebekler'den rahmetli Turgut'u (Akyüz) aradım ve birlikte Müzeyyen Senar'la görüşmesini sağladık. Müzeyyen Abla da Maksim Gazinosu'ndan Fahrettin Aslan'la görüştü ve sahnelere o çıkardı... Bülent tabii güçlü bir ses, o günlerden bugünlere geldi. 15 yıl önce ben eşimi kaybettim. Bir defa aramadı beni. Ama 85 yaşında bunlara malzeme olacak bir insan değilim ben."