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Giriş Tarihi: 14.12.2021

ATV'nin yepyeni dizisi Destan'ın dördüncü bölümü başladı! Destan'da Akkız, saraydan kaçmanın yolunu arıyor

ATV’nin yepyeni dizisi Destan’ın dördüncü bölümü başladı! Destan’da Akkız, saraydan kaçmanın yolunu arıyor

ATV dizisi Destan yine aksiyon ve heyecan dolu bir bölümle ekranda! Dizinin bu akşamki bölümünde; Akkız’ın saraydaki tek destekçisi Batuga’dır. Bir yandan Akkız’ı saraydan kaçırmak için çalışan Batuga, diğer yandan tahta dönen babası Alpagu Han’la yüzleşmeye hazırlanmaktadır.

ATV'nin yepyeni dizisi Destan daha yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Destan'ın yayınlanacak dördüncü bölümünde de yine heyecan dorukta olacak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Destan'ın dördüncü bölümünde Akkız'ın Gök Saray'daki kölelik günleri başlamıştır. Tenine dağlanan damgaya rağmen köle olmayı kabul etmeyen Akkız, Alpagu Han'ı öldürüp Gök Saray'dan kaçmaya and içer ve planını uygulamaya koyulur.

Ulu Ece, kendisine Kuma Hatun Tılsım'ı hatırlatan Dağ kızlarını doğduklarına pişman etmeyi kafasına koymuştur. Üst üste yapılan haksızlıkların sonucunda, Akkız kendisini Temur Tegin'in karşısında bulur. Batuga ise, Akkız'ı Ulu Ece'nin eziyetlerinden korumak ve saraydan kaçırmak için canhıraş bir uğraşın içine girer. Alpagu Han yarasının ateşine rağmen tahtına dönmüş, onu öldürmeye çalışan okçunun peşine düşmüştür. Alpagu Han'ın soruşturması adım adım Saltuk ve Çolpan'a, dolayısıyla Akkız'a yaklaşmaktadır.

Destan 4. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı! ''Sen benden anamı aldın, ben de senden oğlunu baba…''

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ATV'nin yepyeni dizisi Destan'ın dördüncü bölümü başladı! Destan'da Akkız, saraydan kaçmanın yolunu arıyor
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