ATV'nin yeni dizisi Destan, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki dördüncü bölümüyle de çok konuşuldu.

AKKIZ ODAYA SIZDI

'Destan'ın dördüncü bölümünde, ölümden dönerek saraydaki duruma el koyan Alpagu Han, bir türlü tam anlamıyla sağlığına kavuşamadı. Ulu Ece, Alpagu Han'ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber ederken, Akkız ise Batuga'nın öğrettiği gizli geçitler ve zekice planı sayesinde Alpagu Han'ın odasına sızmayı başardı.

Destan'da nefes kesen sahne! Akkız, Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadı! | Video