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Giriş Tarihi: 15.12.2021 01:32 Son Güncelleme: 15.12.2021 01:50

Destan'da nefes kesen sahne! Akkız, Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadı!

Destan’da nefes kesen sahne! Akkız, Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadı!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Destan' 4 hafta önce ekran yolculuğuna başladı. Ekran yolculuğunu zirvede başlayan ve bunu başarılı bir şekilde sürdüren Destan, bugün dördüncü bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. ‘Destan’ın dördüncü bölümünde, ölümden dönerek saraydaki duruma el koyan Alpagu Han, bir türlü tam anlamıyla sağlığına kavuşamadı. Ulu Ece, Alpagu Han’ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber ederken, Akkız ise Batuga’nın öğrettiği gizli geçitler ve zekice planı sayesinde Alpagu Han’ın odasına sızmayı başardı. İşte ayrıntılar...

ATV'nin yeni dizisi Destan, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki dördüncü bölümüyle de çok konuşuldu.

AKKIZ ODAYA SIZDI

'Destan'ın dördüncü bölümünde, ölümden dönerek saraydaki duruma el koyan Alpagu Han, bir türlü tam anlamıyla sağlığına kavuşamadı. Ulu Ece, Alpagu Han'ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber ederken, Akkız ise Batuga'nın öğrettiği gizli geçitler ve zekice planı sayesinde Alpagu Han'ın odasına sızmayı başardı.

Destan'da nefes kesen sahne! Akkız, Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadı! | Video

FIRSATI BATUGA SAYESİNDE YAKALADI

Gök Saray'daki mahkumiyeti boyunca Alpagu Han'dan intikamını nasıl alacağını planlamaya çalışan Akkız, aradığı fırsatı Batuga sayesinde yakaladı.

Zindanın duvarında delik açarak Akkız'ın gizli tünellerini kullanmasını sağlayan Batuga, tünelden çıkıp saraydaki hayatına dönünce Akkız da gizlice peşinden sarayın koridorlarına çıktı.

KARIŞIKLIK YARATTI

Zindanda cirit atan farelerden bazılarını yakalayıp onları sarayın koridoruna salarak Alpagu Han'ın kapısında nöbet tutan muhafızların dikkatini dağıtan Akkız, sarayda karışıklık yaratmayı başardı.

Herkes fareleri kovalamak için seferber olurken gizlice Alpagu Han'ın odasına giren Akkız, duvardan aldığı kılıçla Gök Hanı'nın başına dikildi. Ateşler içindeki Alpagu Han uykusunda sayıklarken, Akkız'ın ağzından şu sözler döküldü: "Bu yüreginden bıçakladığın Tılsım için! Bu, anasız bıraktığın Batuga için. Bu, babasız bıraktığın Akkız için…"

SIRRI KİMİN ÖĞRENDİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Akkız, kılıcını indirip Alpagu Han'ı öldüreceği sırada bir el Akkız'ın bileğini yakaladı. 'Destan'ın dördüncü bölümü bu sahne ile final yaparken, Akkız'ın sırrını kimin öğrendiği merak konusu oldu.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Destan 5. bölüm tanıtımı | Video

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Destan'da nefes kesen sahne! Akkız, Alpagu Han’ın boğazına kılıcını dayadı!
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