‘En iyi giyinen Gülşen en rüküş Ezgi Mola’

PANDEMİ sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Ankara
Fashion Week, iki yıllık aradan sonra 3 gün süren görkemli defileler ile Ankaralıları modaya doyurdu. Ayrıca Fashion Week Final gününde yapılan Models of Turkey 2021 yarışması
düzenlendi. Yarışmada 18 yaşındaki İlayda Güvenç
birinci oldu. Yarışmanın sürprizi ise jüri üyeleri arasında bulunan modacı Muammer Ketenci
'den geldi. Ketenci ilk albüm çalışmasında yer alan 'Yıldızların Altında
'yı podyumda ilk kez seslendirdi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ketenci, şık ve rüküş bulduğu isimleri de açıkladı: "Ben 'Gülşen bu kıyafetlerle genç kızlara örnek olamaz' demiştim. Bu sözlerimin ardından Gülşen, 2021 yılının en şık giyineni oldu. Kendisine ne giyse yakışıyor. Ajda Pekkan
ve Ayşegül Aldinç
de öyle... Ezgi Mola
ise bana göre 2021'in en rüküş sanatçısı."