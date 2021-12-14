Haberler Günaydın Haberleri Lenf kanserine yakalanmıştı... 'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 17:13 Son Güncelleme: 14.12.2021 17:14

Lenf kanserine yakalanmıştı... 'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!

Lenf kanserine yakalanmıştı... ’Çok Güzel Hareketler 2’ oyuncusu Arif Güloğlu’ndan haber var!

"Çok Güzel Hareketler 2" programının altyapı oyuncularından olan Arif Güloğlu, geçtiğimiz aylarda korkutan bir haber ile gündeme gelmişti. Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ve tedavi gördüğü ortaya öğrenilmişti. Skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu, tedaviye başladığını ve kemoterapi aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Son olarak ünlü oyuncudan haber geldi. İşte Arif Güloğlu'nun sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi...

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin altyapı oyuncularından Arif Güloğlu'nun yakalandığı lenf kanseri nedeni ile tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Son haftalarda skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kemoterapi almaya başlayan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi.

Arif Güloğlu, Ankara'da gördüğü tedavinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.

Güloğlu, lenf kanseri nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; 24 yaşındaki ünlü oyuncunun, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye Ocak 2022'de döneceği öğrenildi.

Güloğlu'nun sağlığına kavuşması, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde ve programın genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'da büyük bir sevinç yarattı.

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Lenf kanserine yakalanmıştı... 'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu'ndan haber var!
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