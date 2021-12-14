Lenf kanserine yakalanmıştı... ’Çok Güzel Hareketler 2’ oyuncusu Arif Güloğlu’ndan haber var!

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin altyapı oyuncularından Arif Güloğlu'nun yakalandığı lenf kanseri nedeni ile tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Son haftalarda skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Kemoterapi almaya başlayan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi.
Arif Güloğlu, Ankara'da gördüğü tedavinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.
Güloğlu, lenf kanseri nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Habertürk'te yer alan habere göre; 24 yaşındaki ünlü oyuncunun, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye Ocak 2022'de döneceği öğrenildi.
Güloğlu'nun sağlığına kavuşması, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde ve programın genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'da büyük bir sevinç yarattı.