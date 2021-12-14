Mazhar Alanson’un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden de direk dansı modasına uydu! Genç kızlara taş çıkardı...

18 Eylül'de 59 yaşına girmesine rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Biricik Suden de son yıllarda çok moda olan direk dansı (pole dance) modasına uydu.
Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden direk dansı yaptı | Video
Birkaç yıl önce ilk olarak Ayşe Kucuroğlu'nu direğin üzerinde görmüş; sonra da Aslı Ekşioğlu, Didem Soydan ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin akrobatik hareketlerini izlemiştik. Biricik Hanım, oldukça zor, güç, denge ve teknik gerektiren bu sporun henüz acemisi ama üç vakte kadar en iyilerinden biri olacağına şüphem yok.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Öte yandan Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" notuyla paylaştı.
Suden ilk destek de eşi Mazhar Alanson'dan geldi. Ünlü şarkıcı eşinin direk dansı paylaşımına alkış emojileri koyarak desteğini belli etti.
"CİNSELLİK İÇİN DİREKLERE SARILMAYA İHTİYACIM YOK"
Güzel yorumların yanı sıra eleştirilere de maruz kalan Biricik Suden, bu sefer dans ettiği bir videosunu paylaşarak "Gelen bazı sorulara cevaben: Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın" dedi.