Mazhar Alanson’un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden de direk dansı modasına uydu! Genç kızlara taş çıkardı...

Birkaç yıl önce ilk olarak Ayşe Kucuroğlu'nu direğin üzerinde görmüş; sonra da Aslı Ekşioğlu, Didem Soydan ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin akrobatik hareketlerini izlemiştik. Biricik Hanım, oldukça zor, güç, denge ve teknik gerektiren bu sporun henüz acemisi ama üç vakte kadar en iyilerinden biri olacağına şüphem yok.